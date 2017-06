Proč chtějí mladí i staří hrát v novém televizním seriálu o Mostu?

Most - V mosteckém Repre pokračuje druhým dnem konkurz na komparz i epizodní role pro nový seriál České televize. V pátek stála na casting fronta.

Nábor lidí do seriálu Most v Repre.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

„Očekávám novou zkušenost," svěřuje se Deníku 15letá Václava. S 13letou sestrou Šárkou a s maminkou přijely na seriálový konkurz až z Lovosic. „Pro mě je trošku stresující, že nejsme z Mostu," říká maminka. V 6 hodin ráno vyrazily autobusem z domova a u mosteckého Repre čekaly venku od 7.45 hodin. Nábor začal v 10 hodin.

„Chtěla bych být herečka. Trému ani moc nemám, těším se," prohlašuje Šárka. Pro sestry je to první pokus v životě. Václava sice chodí do dramatického kroužku, ale ani ona žádný casting zatím neabsolvovala. Bylo to jejich rozhodnutí. Maminka jim nebránila. O náboru věděly z novin, pak hledaly na webu a řekly si, že to zkusí. Když uspějí, budou mít velkou radost.

Bude to zajímavéSeriál Most otevře s humorem choulostivá témata. „Tam, kde se bojí bílí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků. A všichni samoty," nastínila zápletku ČT. Příběh stojí na vztahu dvou bratrů, kteří se dlouho neviděli. Jeden je nezaměstnaný, zadlužený a rozvedený, druhý už není muž. Po setkání v Poště pro tebe se mají vrátit domů, do Mostu.

„Nemám trému, chci to zkusit. O konkurzu jsem se dozvěděla od ségry. My jsme dvojčata," směje se 24letá Dagmar. Její sestra je zvědavá, jak to probíhá. „Párkrát jsme už někde byly, ale zatím jsme nikde nehrály. Ale chtěly bychom," dodává.

Štěstí zkouší i romská školačka Adriana. „Hraní mě baví," vysvětluje. „Já ji nasměrovala. Je v dramatickém kroužku, tak ať se zviditelní," prohlašuje maminka. Je ráda, že šanci dostávají i Romové.

Teenagerů přišlo dost. „Mám trému, ale chci to zažít. Jsem zvědavá, jak bude konkurz vypadat," šeptá 11letá Luciana.

Přihlášku vyplnil i známý mostecký moderátor Vlasta Vébr. Na casting ho upozornila jedna posluchačka. „Napsala mi k tomu větu: konečně se může ukázat vaše herecké umění," popisuje s humorem Vébr. I když vystupuje na různých akcích v ČR a zahraničí, v televizi ani ve filmu dosud nehrál. „Tak uvidíme," doufá.

V seriálu chtějí hrát i senioři. „Přišla jsem zaprvé ze zvědavosti a zadruhé jsem bývalá ochotnice. Trému ale mám," říká 73letá Marie Chmelíková z Meziboří. Jela na konkurz autobusem, pak tramvají, opřena o hůl, protože je po operacích. „Hůl mám kvůli stabilitě, ale mě to neomezuje. Dělala jsem i turistiku," upozorňuje. A proč televize? „Už jsem v penzi, vnoučata vyrůstají a tohle je pěkně vyplněný volný čas," vysvětluje. „Vnučka v Praze už něco natáčela. Řekla mi, babi jdi taky do toho, nic to není."

„Já se hrnu do všeho," tvrdí nadšená luštitelka křížovek, 67letá Olga Poborská, když si sedá k dotazníku. Je jedna z mála, která už ví, co televize obnáší. Letos byla v populární TV soutěži Kde domov můj?.