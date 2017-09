Prezident Zeman bude v Mostě, oslaví se seniory jejich svátek

Most - Hlavu státu nejprve přijmou na radnici, pak se přesune do městského divadla.

Miloš ZemanFoto: ČTK/Šimánek Vít

Prezident Miloš Zeman navštíví v úterý 3. října město Most v rámci své třídenní cesty do Ústeckého kraje. Zeman nejprve přijede do Ústí nad Labem, kde se setká s hejtmanem. Do Mostu přijede z Bíliny kolem 16. hodiny, kdy ho zástupci města přijmou na radnici.

Kolem páté hodiny se prezident setká se v Městském divadle Most se seniory z Ústeckého kraje u příležitosti oslav Dne seniorů. Tím jeho návštěva v Mostě skončí. Další den vyrazí do Dubí, Chomutova a Žatce.