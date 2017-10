Přesunutý kostel v Mostě turisty stále láká

Most /FOTO, VIDEO/ - Letošní návštěvnost chrámu Nanebevzetí Panny Marie je opět skvělá.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je pro turisty stále velkým lákadlem. Do konce sezony zbývá ještě několik týdnů, ale už teď je jasné, že návštěvnost této kulturní památky, přesunuté unikátním způsobem v roce 1975, bude vyšší než v loňském roce. Slavný mostecký chrám si letos připomenul 500 let od položení základního kamene, i to je možná jeden z důvodů zvýšeného zájmu o něj.

„Báli jsme se po loňském veleúspěšném roce, že letošní sezona nebude taková, ale čísla nám ukazují, že bude ještě lepší,“ prozradila kastelánka kostela Ludmila Klimplová s tím, že je vidět, že Češi zase navštěvují své domácí památky a raději než aby cestovali do zahraničí, zůstávají doma. V pokladně kostela evidují každý měsíc více turistů. „Na květen 2016, kdy jsme v průběhu jediného měsíce zaznamenali přes pět tisíc návštěvníků, žádný z letošních měsíců nedosáhne, ale i tak máme velice slušné návštěvy,“ dodala Klimplová.

Čísla ovšem mohou být trochu zkreslená. V červnu se totiž v kostele a jeho okolí uskutečnila slavnost inaugurace poštovní známky, kterou si nenechalo ujít množství lidí. V tomto měsíci je registrováno 2 371 návštěvníků, ovšem skutečný počet byl mnohem vyšší. V den oslav výročí byl totiž vstup do kostela zdarma, takže turisté, kteří jej navštívili 24. června, ve statistikách nefigurují. Odhadem ten den prošlo kolem pokladny chrámu tři tisíce lidí.

Zatím zaměstnanci Národního památkového ústavu, v jehož správě mostecký přesunutý kostel je, v průběhu turistické sezony 2017 evidují 14,5 tisíce lidí, kteří si letos prohlídku chrámu nenechali ujít. Celková loňská návštěva se přehoupla těsně přes hranici 17 tisíc. Většina z nich chce prohlídku s komentářem. „Lidé to chtějí, protože se při výkladu dozvědí zajímavosti a navíc je to pro ně daleko živější historie,“ řekl Deníku pracovník vztahů s veřejností Jiří Sirový, který turistům o samotném kostele, jeho historii a anabázi přesunu přednáší.

Tak vypadaly letošní oslavy 500 let památky:

V kostele je také možné zhlédnout dokumentární film o jeho přesunu, který těm, kdo jej nezažili, ukazuje unikátní technickou operaci do nejmenšího detailu. A pamětníkům oživí vzpomínky. Výstup do věže kostela, odkud je krásný výhled na okolí, je možný po zvláštním prohlídkovém okruhu. V jednotlivých patrech je k vidění fotografická výstava Stanislava Štýse a Jana Hodače Mostecko v proměnách času. Kostel má celkem tři prohlídkové okruhy.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je opětovně zpřístupněn od roku 1988. V roce 1993 byly po dvou letech dokončeny stavební a restaurátorské práce na 17 metrů vysokém barokním oltáři a kostel mohl být vysvěcen. Vysvěcení kostela proběhlo 19. a 20. června roku 1993, tohoto aktu se zhostil tehdejší litoměřický biskup Josef Koukl. Několikrát v roce se tedy v mosteckém kostele konají bohoslužby, svatební obřady, jež mohou být jak civilní, tak církevní, a koncerty zejména klasické hudby.