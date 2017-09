Naši prvňáci: Jako první představíme prvňáčky ze 4. ZŠ Most

Okres Most – Fotografie žáků 1. tříd budou vycházet v Mosteckém deníku od 13. září až do ledna.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Deník zahájí ve středu 13. září unikátní fotografický seriál Naši prvňáci! Každou středu v tištěných novinách postupně zveřejníme tabla prvních tříd na Mostecku. Uvidíte tak novou generaci školáků z měst i vesnic v našem okrese.

Deník rozjel projekt v celé České republice. Vznikne tak ojedinělá přehlídka desítek tisíc žáků, kteří letos udělali další důležitý krok do života. První středu nahlédnete do 4. ZŠ Most a další školy budou následovat po týdnu až do ledna.