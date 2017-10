Pozor na lovce vložek, varují kominíci

Mostecko – Se začátkem topné sezony každoročně začíná překotná sháňka po mužích v černém.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Pořád dokola stejná písnička. Včera totiž bylo pozdě. Lidé z rodinných domů poté, co letos topná sezona začala nemilosrdně už v září, opět marně shánějí kominíka. Potřebují komín buď vyčistit, provézt revizi spalinové cesty nebo vyměnit vložku. Muži v černé kamizole mají napilno.

„V létě na to vůbec nemysleli a teď všichni pospíchají. Nevíme, kam dřív skočit,“ řekl Deníku kominík Petr Sobek z Braňan u Mostu s tím, že bere objednávky až na tři týdny dopředu. „Denně mi kvůli komínu volá tak dvacet lidí,“ doplnil Sobek. Podobně hovořil také František Neubauer z Litvínova. „Je to stejné každý rok. Teď na začátku topné sezony nestačím brát objednávky, ale když zavoláte v lednu, tak přijdu klidně hned druhý den,“ svěřil se Neubauer.

Pravidelné kontroly

V kanceláři mosteckého kominictví Pavla Kudrny jsou objednací lhůty dokonce ještě delší, a to dva měsíce.

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jasně specifikuje povinnou frekvenci těchto služeb podle typu používaného paliva. Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou ve většině případů povinni objednat jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. Výjimku tvoří kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška připouští jednu kontrolu spalinové cesty za dva roky.

Pokud jde o čištění, nejpřísnější pravidla platí pro spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva, u těch je třeba čistit komíny dvakrát do roka při sezonním používání, v případě celoročního používání pak třikrát ročně.

I když braňanský Petr Sobek říká, že na nepoctivce, kteří se vydávají za kominíky, letos ještě nenarazil, ví, že stále jezdí a podvádějí. To kominík z Litvínova může potvrdit, že se ne s nimi, ale s jejich prací setkává poměrně často. „Říkáme jim lovci komínových vložek, protože jim nejde o to odvést dobrou práci, ale nacpat zákazníkovi do komína něco drahýho,“ prozradil Neubauer. Pro zákazníka, který si chce kominíka objednat, je dobré podívat se na web Společenstva kominíků České republiky, kde je možné si svého kominíka na okrese najít podle mapy.

Nejznámějším falešným kominíkem v regionu se stal Václav Gartner ze Žatce, kterého loni na začátku listopadu okresní soud v Lounech poslal na čtyři roky za katr, protože podvedl bezmála tři stovky lidí a způsobil škodu skoro 1,5 milionu korun. Své služby nabízel zejména v Ústeckém a Středočeském kraji starším lidem, mezi poškozenými byly ale i obecní úřad, škola nebo několik firem.