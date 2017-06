Požáry věžáků: Hasiči jsou připraveni, problém jsou všude zaparkovaná auta

Ústí nad Labem, Most – Vězeňská stráž přivedla v pondělí po půl deváté ráno do soudní síně z vazby před trestní senát ústeckého krajského soudu Zdeňka Pfeifera (1967) z Mostu. Státní zástupce Vladimír Jan podal obžalobu na Pfeifera již koncem září loňského roku, ale do soudní síně vstoupil až v pondělí 19. června.