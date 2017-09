Poštu v Louce opět rozjela maminka na mateřské

Louka u Litvínova – Pro obě strany ideální řešení. Žena v Louce našla práci, která jí vyhovuje, úřad v obci nadále funguje.

Irena Uhrová za přepážkou nově fungující pobočky pošty v Louce u LitvínovaFoto: Deník/Edvard D. Beneš

Byla maminkou na mateřské a tříleté dítě jí nevzali do školky. Proto si našla bývalá pošťačka, která žije dvacet let v Louce u Litvínova, pro ni ideální řešení. Rozhodla se provozovat pobočku pošty. Stalo se tak v rámci projektu Pošta Partner, v kterém Česká pošta pokračuje také v letošním roce. Projekt běží od roku 2015.

„Vyhovuje mi nejen pracovní doba, ale i podmínky za jakých se dá pobočka pošty provozovat,“ řekla Deníku Irena Uhrová, s tím, že vše se dohodlo v srpnu a v průběhu čtrnácti dní s manželem dali novou provozovnu dohromady. Obecní úřad jí vyšel vstříc, a tak místní nemusejí jezdit vyřizovat poštovní záležitosti do města. Za přepážkou se střídá s manželem.

„Je to jenom dobře, že tady pošta zase funguje, jinak bychom museli jezdit do Litvínova,“ svěřila se Daniela Kristlová s tím, že v obci žije hodně důchodců a pro ty by cestování bylo velkou zátěží. „Určitě,“ přidává se seniorka Alběta Hájková, která říká, že je s novým provozovatelem pošty spokojená.

Poštovní úřad v obci Louka u Litvínova už v minulosti byl, na čtrnáct dní, než se v obecní budově vše předělalo, zavřel, teď je nově opět v provozu, a to dva týdny. Otevřeno má od pondělí do pátku od 8 do 10 a od 14.15 do 16.15 hodin.

„Nechodí sem jen místní, dneska přijel třeba pán z Lomu, chodí lidé i z nedalekých Mariánských Radčic,“ říká provozovatelka pobočky s tím, že práce je dost.

Irena Uhrová, maminka dvou dospělých dětí a jednoho tříletého potomka, sama v minulosti pracovala na poště v Litvínově, takže pro ni prostředí za přepážkou není úplně neznámé. Pošťačkou byla dlouhá léta také její maminka, která je dnes v důchodu.

Podobně už fungují poštovní úřady také v krušnohorských obcích Brandov a Nová Ves v Horách. „Výzvy k provozování pošty Partner jsou pravidelně aktualizovány, převod pošt na pošty Partner je plánován až do roku 2025,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík s tím, že se celkem plánuje převedení až 2 500 poboček. Loni Česká pošta na partnery převedla 149 provozoven. Celkem už jich v republice tímto způsobem funguje 384. V současnosti je aktuálně výzva podána na provozovatele poštovní pobočky také v Havrani.