Politici v Mostě hlasují o hernách, očekává se bouřlivá diskuze ve vedru

Most - Větráky na každém kroku. V Mostě zasedá městské zastupitelstvo. Má schválit novou vyhlášku o hazardu. V diskuzi občanů zazní i kritika rekonstrukce Repre.

Zastupitelé opozičního ANO obsazují svá místa na radnici v Mostě před zasedáním.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Zasedání začne v 15 hodin. Sledujeme on-line.

14.52

V zastaralém sále, který se musí kvůli vedru větrat všemi otvory, jsou i kritici hluku z autodromu. Místnost se postupě plní politiky, úředníky i veřejností. Je to poslední jednání v tomto pololetí. Během letních prázdnin se zastupitelstvo neschází.

Program jednání najdete ZDE.

15.00

Primátor Jan Paparega (nez. za Severočeši Most) přichází do sálu. Včera ve vedru absolvoval Olympijský běh na autodromu, dnes ho čeká náročnější politický maraton.

15.12

Berenika Peštová (ANO) navrhla úpravu programu. Chtěla do něj zařadit zrušení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k rekonstrukci Repre a chtěla prosadit vyhlášení architektonické soutěže. Návrh nezískal většinu hlasů a do programu se tak nedostal. Zakázka na Repre běží dál.

15.17

Začala diskuze občanů. Helena Hlavsová z Mostu navrhuje odchyt a kastraci toulavých koček. „Bohužel se nekontrolovatelně množí a jsou často nemocné," uvedla. Praha, Cheb, Kroměříž a další města to dělají, dodala s odvoláním na zákon, který to umožňuje. Kastrace podle ní kočky chrání před utrpením. Poté ještě prohlásila, že autodrom porušuje protihlukovou vyhlášku. "Je to peklo," řekla.

15.22

Šéf mostecké dámské házené Rudolf Jung v diskuzi občanů řekl, že je proti případnému přijetí vyhlášky, která by zcela zakázala hazard ve městě. „Z pokladny města by zmizelo téměř 80 milionů," dodal. Podle něj by nulová tolerance vedla k nelegálnímu hazardu. Podle něj zákon hazard dostatečně omezuje a v Mostě ho lze regulovat. Většina peněz z hazardu v Mostě končí jako dotace místním sportovním klubům.

15.29

Jana Jungmannová z Mostu, která zastupuje skupinu odborníků a architektů, přečetla otevřený dopis vedení města. V dopisu zaznívá kritika, že město nevyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž na rekonstrukci Repre. Kritici kladou v dopisu vedení města otázky. Jsou přesvědčeni, že město dělá chybu, když tak významný objekt řeší standardní zakázkou, která podle nich nezaručuje co nejkvalitnější řešení rekonstrukce.

15.35

Pan Třasák upozornil na hlučnost dětské atrakce na hřišti mezi ulici F. Mlíka a J. Ševčíka. „Nepříjemný hluk obtěžuje," řekl. Navrhl technické řešení.

15.36

Rudolf Kašpar z městské části Souš kritizuje hluk z autodromu, který od 2. dubna porušuje opakovaně protihlukovou vyhlášku. „Autodrom vše naprosto ignoruje. Jsme tím krajně frustrováni," řekl Kašpar. Lidé podle něj marně čekají, až někdo z moci úřední rázně zasáhne. „Zatím se nic neděje," uvedl. Postižení obyvatelé se obrátili na řadu institucí. Město oznámilo, že s autodromem běží správní řízení. „Porušování vyhlášek se přece nikomu nemůže vyplatit," uvedl Kašpar.