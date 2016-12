Podívejte se na seznam akcí, které budou v Mostě v příštím roce

Most - Město Most zveřejnilo termíny významných kulturních a sportovních akcí v roce 2017. Opět budou Dračí lodě, studentský Majáles i pivní slavnosti. Novinkou je oslava 500 let od zahájení stavby děkanského kostela v Mostě, který byl později přesunut kvůli těžbě uhlí.

Mostecká slavnost, září 2015.

Farmářské slavnosti

4. 2.

1. náměstí Reprezentační ples města Mostu

18. 2.

Kulturní dům města Mostu / Repre Divadelní ples

18. 3.

Městské divadlo v Mostě Velikonoční jarmark

10. – 13. 4.

1. náměstí Zahájení turistické sezony

23. 4.

místo bude upřesněno Jarní cena města Mostu

13. 5.

hipodrom Majáles

19. 5.

1. náměstí/areál Benedikt (místa se ještě mohou změnit)

Promenádní koncert

19. 5.

1. náměstí Pivní a gulášové slavnosti

27. 5.

1. náměstí

27. 5.

1. náměstí Promenádní koncert

2. 6.

1. náměstí Extrém bike Most

3. 6.

hipodrom, Ressl, Široký vrch, Hněvín Dračí lodě

9. – 10. 6.

Matylda

13. 6.

pod ochozem magistrátu Promenádní koncert

16. 6.

1. náměstí Den magistra Edwarda Kelleyho

17. 6.

hrad Hněvín

21. 6.

autodrom, Polygon Kostel / oslavy 500 let od výstavby

24. 6.

areál děkanského kostela Promenádní koncert / prázdniny

30. 6., 14. 7., 28. 7.,11. 8. a 25. 8.

1. náměstí Triatlon

23. 7.

Matylda a okolí Night Run

12. 8.

hipodrom

23. 8.

hipodrom Mistrovství ČR v in-line maratonu

3. 9.

Matylda Divadelní vinobraní

6. 9.

1. náměstí Mostecká slavnost

9. 9.

areál děkanského kostela

30. 9.

1. náměstí Den seniorů

30. 9.

1. náměstí Ukončení turistické sezony

1. 10.

místo bude upřesněno Festival Young for Young

4. 10. – 7. 10.

Městské divadlo v Mostě Běh kolem jezera

28. 10.

Městské divadlo v Mostě

18. 11.

Městské divadlo v Mostě Rozsvícení vánočního stromu

3. 12.

1. náměstí

3. 12.

děkanský kostel Vánoční trhy

3. – 22. 12.

1. náměstí Farmářské slavnosti

9. 12.

1. náměstí Silvestr

31. 12.

1. náměstí

