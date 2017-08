Počet důchodců s exekucemi stále roste. V Ústeckém kraji je to každý desátý

Ústecký kraj - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jedná se o meziroční zvýšení přibližně o čtyři procenta.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ještě strmější průběh pak zaznamenávají srážky z důchodu invalidního. Za prvních šest měsíců jich úřady provedly 97 tisíc, což je o 12,5 procent více než za loňské pololetí.

VÍCE NEŽ MILIARDA Z DŮCHODŮ

Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a nemocenských dávek za poslední půlrok vyplatila věřitelům dlužníků, se vyšplhala na přibližně 1,2 miliardy korun.

Jenom z důchodů to bylo 1,1 miliarda korun, což odpovídá 9procentnímu nárůstu. Průměrná výše srážky k 30. 6. činila dva tisíce korun a průměrný věk důchodce s exekucí na důchod byl 61 let. Vyplývá to z analýzy České správy sociálního zabezpečení.

Ta uvádí, že četnost exekucí se u jednotlivých skupin důchodců liší. Statistická data za rok 2016 ukazují, že mnohem více než starobní důchodci (senioři) jsou exekucemi zatíženi lidé, kteří mají invalidní důchod.

Je jich přes sedm procent z celkového počtu důchodců s nařízenou exekucí. V Ústeckém kraji jich je dokonce přes 10 procent, což znamená, že zde má exekuci každý desátý invalidní důchodce.

Z analýzy dat o exekucích podle jednotlivých krajů vyplývá, že nejvíce důchodců má exekuci v již zmíněném Ústeckém kraji (pět procent), dále pak v Karlovarském a Libereckém (oba cca čtyři procenta).

DLUŽNÍKOVI ZŮSTANE NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA

Z výsledků také plyne, že se zvyšuje počet lidí, kteří do důchodu s exekucí či s několika exekucemi již vstupují. Před odchodem do důchodu jim srážky z platu prováděl zaměstnavatel a ČSSZ tuto povinnost posléze převzala.

V evidenci jsou také dlouhodobě i lidé, u nichž byla nařízena exekuce, ale kvůli nízké výši důchodu se jim částka nesráží. To však neznamená, že dluh zanikl. Pokud ho důchodce neuhradí jinak, srážka bude provedena například v případě, kdy se dlužníkovi důchod zvýší nebo se u něj např. změní počet vyživovaných osob.

Lidé se však nemusí obávat, že kvůli nařízené exekuci přijdou o celou výplatu důchodu. Dlužníkovi vždy musí zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Jde o část mzdy, (případně o část vyplácených dávek), která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka a kterou nelze srazit. Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) činí v letošním roce 6 154,67 korun.