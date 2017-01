Po dvanáctileté Michaele pátrají desítky policistů

Ústí nad Labem - Po školačce Michaele není stopy. Policie proto zřídila tým specialistů a call centrum. Na místě, kde zmizela pátrají desítky policistů. Do call centra mohou lidé volat jakékoliv informace, které se školačky i jejího zmizení týkají. Krajské policejní ředitelství v Ústí zároveň prostřednictvím médií požádalo širokou veřejnost o pomoc při pátrání. Doposud pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi jejího zmizení.

„Vidíme jako velmi pravděpodobné, že se mohla stát obětí závažného trestného činu. To je první varianta. Druhá varianta, že odešla z domova dobrovolně. Obě jsou v současné době rovnocenné. Zatím nemáme informace o tom, že bychom jedné z nich mohli dát přednost," uvedl Zbyněk Dvořák, náměstek pro službu kriminální policie. Popis hledné dívky nejdete zde: Policisté pátrají po dvanáctileté dívce z Ústecka, nepřišla do školy

MĚLA DOMA POTÍŽE?

Michaela Patricie Muzikářová odešla ráno z domova v ústecké čtvrti Klíše normálně na vyučování. Do nedaleké ZŠ České mládeže, kde se učí v šesté třídě, ale nikdy nedorazila.

Ředitelka školy Vlasta Rytířová nechtěla její zmizení komentovat. Dokonce ani neodpověděla na otázku, zda škola přijala nějaká zvýšená bezpečnostní opatření, případně co řekli dětem a jak se cítily. „Nebudu se vám k tomu vyjadřovat," odmítla ředitelka Rytířová.

Učitel ze ZŠ České mládeže, kam dívka chodí do školy, ovšem líčil, že všichni žáci o jejím zmizení dobře vědí. „Ale nechtěli jsme vyvolávat velkou paniku, proto jsme to moc neprobírali. Stačilo, že po škole chodila a sbírala informace policie," uvedl kantor, který si nepřál být jmenován.

„Co jsem se dozvěděl z doslechu o přestávce, tak si myslím, že dívka spíše utekla z domova, protože měla mít problémy v rodině. Ale to je jen informace, která se povídá po škole, jaká je pravda nevíme," dodal s tím, že pohřešovanou dívku sám moc nevybavuje, protože byla tichá.

TICHÉ ZLATÍČKO

Jako o tichém zlatíčku hovořila o Michaele i známá rodiny a kolegyně Michaeliny babičky. Babička totiž pracuje v ústeckém Severočeském divadle opery a baletu. Prý sem chodila ráda a sledovala, co se děje na pódiu a v zákulisí, pokud to tedy bylo možné. „To je přece hrozný, co všechno se dnes může stát. Jak se člověk jen tak může beze stopy ztratit. Taková milá dívenka to je," řekla známá rodiny. „Snad je v pořádku," věří.

Že něco není v pořádku si její maminka všimla až po příchodu z práce. Zmizení ohlásila ve tři čtvrtě na sedm večer. „Od té chvíle po dívce usilovně pátráme," pokračoval náměstek Zbyněk Dvořák.

Kolem páté hodiny ráno ještě byla doma. Nejprve mohla chvíli „brouzdat" po sociálních sítích, jelikož kriminalisté zaznamenali aktivitu na jejích účtech v čase mezi pátou a šestou hodinou. Potom se chystala do školy, jelikož doma chybí věci, které děti běžně do školy nosí. Maminka ji nekontrolovala, jelikož už byla v práci. S otcem nežije.

Ztracenou dívku kriminalisté v databázi pohřešovaných osob označili jako dítě v ohrožení. Pátrají po ní všechna policejní ředitelství v republice. Kriminalisté se snaží vytvořit časový snímek jejího pohybu a kontrolují záznamy kamer.

Víc policie neví, krom toho, že její mobilní telefon je nedostupný. Proto požádala o pomoc veřejnost. Volat na speciální call centrum lidé mohou přímo přes linku 158. Policie použila všeobecně známé číslo, aby si nikdo nemusel pamatovat jiné, či ho hledat. Chce tak získat co nejvíc svědectví od co největšího množství lidí.

POMŮŽE COKOLIV

Ačkoliv by se prý mohlo zdát, že nějaká informace s případem nesouvisí, všechny jsou podle policie důležité. Jakékoliv kontakty, styk s pohřešovanou dívkou, samozřejmě i zpráva, kde by mohla být, cokoliv,

Podle Martina Charváta, vedoucího odboru obecné kriminality ústecké krajské policie, je malá Michaela sto třicet centimetrů vysoká, štíhlá, má hnědé vlnité vlasy. Špatně vidí na dálku, nosí dioptrické brýle s růžovými obroučkami.

„Na sobě měla při odchodu z domova s vysokou pravděpodobností černého kulicha s bambulí, prošívaný tmavý kabát ke kolenům, leggíny a kozačky, z nichž vyčnívá bílá kožešina. Na zádech nejspíš nesla růžový batoh s postranními kapsami značky Nike," dodal kriminalista Charvát.

Najdeme ji!O pohřešovanou Michaelu Patricii Muzikářovou se zajímají nejen policejní týmy, ale také uživatelé na sociálních sítích. Hromadně sdílejí novinové články včetně dívčiny fotografie. Její bývalý spolužák Kryštof například založil na facebooku i skupinu s názvem „Najdeme ji", kde chce, aby lidé o mladé školačce sdíleli aktuální informace. „Stránku jsem založil ve čtvrtek odpoledne ihned poté, co jsem se dozvěděl, že se moje bývalá spolužačka pohřešuje. Je mi to líto, je to jediná věc, co jsem mohl udělat. Moc si přeju, aby se našla," říká Kryštof, který Míšu charakterizuje jako velice příjemnou dívku. „Problémy neměla, vždy nosila spolužákům dárky," vzpomíná Kryštof.