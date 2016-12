Po dokončení D8 se na objízdných trasách zjevně zmenšil provoz

Ústecký kraj - Po otevření posledního úseku dálnice D8 v Českém středohoří viditelně ubylo aut v obcích a městech podél silnic, které do soboty sloužily jako objízdné trasy. Ve Velemíně ubylo dopravy o 70 procent, řekl ČTK starosta Petr Křivánek. Policie předpokládá, že by se po otevření úseku mělo v místě stávat méně nehod i těch tragických.

První auta vyjela na otevřenou dálnici D8Foto: Deník/Karel Pech



Obce podél silnic z Lovosic do Teplic a z Lovosic do Ústí nad Labem léta trápily tisíce kamionů i osobních aut, které silnice využívaly jako objízdné trasy. Situace se podle Křivánka změnila téměř okamžitě. "Nechtěl bych se pouštět do nějakých přesných čísel, ale takých 70 procent dopravy zmizelo na dálnici, jak nákladní, tak osobní. Je to velká úleva," řekl ČTK Křivánek. Vliv na úbytek dopravy nemá ani to, že asi na dvoukilometrovém úseku D8 nad Prackovicemi je kvůli nestabilitě svedena doprava do jednoho dálničního pruhu. "To omezení není v podstatě znát," doplnil starosta Křivánek (Sdružení nezávislých kandidátů pro Velemínsko).

Podle šéfa krajské dopravní policie Jiřího Ušáka bude možné hodnotit dopady otevření D8 přibližně za měsíc. Policie kromě zklidnění dopravy očekává i méně nehod. "Čekáme, že se výrazně zvýší bezpečnost průjezdu městy Lovosice a Ústí nad Labem, částečně Teplicemi," řekl ČTK Ušák.

V posledních letech se na I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem stala řada tragických havárií, které skončily smrtí. Stejně rizikové místo byla v zimě silnice první třídy číslo 8. "Často tam byla doprava zastavená vlivem počasí i nehod. Tohle všechno by se mělo uklidnit," dodal Ušák.

Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří byl otevřen v sobotu. Omezení platí u prackovické estakády, kde je doprava svedena kvůli nestabilitě podloží do jednoho pruhu. V místě je omezení rychlosti na 60 km/h. Podle ředitelství silnic a dálnic by omezení mělo být dočasné.

Stavba 94 kilometrů dlouhé dálnice D8 trvala 32 let.

