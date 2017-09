Plechoví krasavci měli dostaveníčko na mosteckém autodromu

Most /FOTO/ - Na srazu byla k vidění jedinečná replika nebo auta, co projela kus světa.

Byla to skvělá podívaná, na jednom místě byla k vidění více než stovka všem velice dobře známých vozů. Mostecký autodrom byl v sobotu 23. září dějištěm srazu majitelů, fanoušků a přátel vozů nejznámější tuzemské značky, osobních aut Škoda.

V celodenní programu byly k vidění jak současné typy jezdící po našich silnicích, tak rarity, které se vyskytují už jen na speciálních akcích.

Jednu z nich přivezl Michal Rubáš z Klatov. „Je to novodobá replika Škody MTX, kterou dělal plzeňský Metalex. Určena byla pro závody na okruzích a do vrchu, později se dokonce tyhle vozy objevily i v rallye soutěžích,“ představil svůj vůz Rubáš s tím, že jedinou existující repliku v republice stavěl rovných deset let. Z originálů se totiž nedochovalo vůbec nic. Majitel věrné repliky Škody 1300 MTX přiznal, že stavba trvala tak dlouho proto, že byla jen vedlejším projektem. S bílým krasavcem teď jezdí na různé srazy, ale i veteránské závody.

Na srazu nechyběly ani dva vozy, které absolvovaly cestovatelské trasy. Oranžová Škoda Octavia, se kterou dvojice Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková absolvovala cestu kolem světa. S vozem procestovala všechny obydlené kontinenty, projela 50 zemí. Na cestách nadšenci strávili 777 dní a v období od 1. září 2014 do 16. října 2016 ujeli 127 843 kilometrů. Jejich cesta byla zapsána do České knihy rekordů.

Druhým expedičním vozem byla stařičká Škoda 100, se kterou manželé Daniel a Jana Urbanovi z Říčan absolvovali Nordkapp 2017, jehož trasa vedla z Německa do Dánska, Švédska, Finska. V Norsku byla otočka a jelo se zpět. „Je to padesát let staré auto, tak se jelo dost pomalu, ale zase jsme poznávali hodně lidí,“ řekl Deníku Daniel Urban, který připomenul, že velkou roli v cestování českým vozem sehrála také skutečnost, že se oba manželé znají s Miroslavem Zikmundem, jedním z dvojice Hanzelka – Zikmund, našich cestovatelů a dobrodruhů, kteří projeli celý svět s československým autem.

Po celý den srazu se nejen diskutovalo nad plechovými krasavci, mezi kterými nechyběla i vojenská sanitka v podobě Škody 1203, ale i soutěžilo. V poledne se potom účastníci vydali na spanilou jízdu po velkém závodním okruhu. Velký lákadlem byla také možnost vyzkoušet si řízení žhavé novinky mladoboleslavské automobilky, kterou je SUV Škoda Kodiaq, po offroadové dráze s instruktorem na sedadle spolujezdce. Tu dodal mostecký prodejce škodovek Autoplus II.