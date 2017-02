Most gumuje placená stání

Most /ANKETA/ - Stovkám řidičů mizí vyhrazená parkovací místa. Cílem je nula.

Město Most ruší reservé na sídlištíchFoto: Deník/Martin Vokurka

Dřív za místo platil a měl ho jisté. Teď o něj musí každý den bojovat se svými sousedy. Je sice zadarmo, ale pro všechny. Vyhrává nejrychlejší. „Rušení vyhrazených parkovacích míst byla absolutní chyba. Město přišlo o prachy a nám se teď hůř parkuje. Večer se tu nechytáte," říká 49letý řidič Pavel. Včera u mosteckého paneláku málem nezaparkoval, všude plno aut, a to bylo teprve poledne.

Řidičů se sebraným reservé jako je Pavel je v Mostě přes osm set a dalších několik set bude následovat.

Rovnost pro všechny

Začalo to koncem roku 2015. Zastupitelé tehdy schválili zdražení poplatku za vyhrazené místo z 4 500 korun ročně na 9 600 korun ročně, což je 800 korun měsíčně. Zvýšená sazba platí od ledna 2016. Pokud řidič zruší pronájem místa nebo nechá doběhnout pětileté povolení, město novou dohodu s nikým neuzavře a místo uvolní pro bezplatné parkování. „Chceme, aby vyhrazená parkovací místa ve městě nebyla," řekl před rokem náměstek primátora Marek Hrvol.

Most měl podle radních vyhrazených míst oproti jiným městům moc, byla levná, hůře kontrolovatelná a diskriminační vůči ostatním řidičům. Politici direktivně rušit placená stání nechtěli, a tak zdražili. Počítali s tím, že mnozí řidiči odmítnou vyšší cenu platit a míst se dobrovolně vzdají.

Podle kritiků šlo o zvýhodňování

Kritici stání na reservé změnu uvítali. Poukazují na to, že nelze zvýhodňovat jednu skupina obyvatel. „Teď je to spravedlivé. I když jsou parkoviště stále plná, platí heslo kdo dřív přijde, ten dřív mele," řekl řidič na sídlišti Liščí Vrch. „Parkuje se o něco lépe, ale problémy jsou pořád. Míst je nedostatek. Některé rodiny mají i dvě auta," upozornil řidič u Sputniku.

Podle dalšího řidiče by mělo město přezkoumat reservé pro invalidy. „Před domem máme takových míst čtrnáct. Lidi nadávají, že se některá nepoužívají nebo se zneužívají příbuznými," uvedl Mostečan.

Ke konci ledna radnice zrušila již 847 vyhrazených parkovacích míst. Pokračuje odstraňování dopravního značení. V evidenci ještě zbývá necelých tři sta placených míst. „Žádná další povolovat nebudeme," řekl primátor Jan Paparega.

Zůstanou jen místa pro invalidy

Radnice očekává, že do konce roku uvolní dalších 124 míst, zbytek do čtyř let. Zůstanou jen vyhrazená místa pro invalidy zdarma, nyní jich je téměř čtyři sta.

Oříškem jsou povolení na dobu neurčitou. Přesto se jejich počet snížil ze 77 na 11. Zbylí uživatelé se mají přimět ke změně na dobu určitou. Pomoci má intenzivnější dohled nad dodržováním podmínek povolení. Zapojí se i strážníci. Podle primátora to není buzerace, jde o oprávněné kontroly.

Jak to chodí jinde

Most byl před rokem parkovací anomálií s lesy značek. Mostecká radnice evidovala na sídlištích 1 124 placených vyhrazených stání. Bylo to nejvíce v regionu. V Ústí nad Labem měli v tu dobu jen 4, v Teplicích 30, v Děčíně 53, Litvínově 7, v Lounech a Chomutově žádné. Například v Chomutově se využívají tzv. rezidentní karty, ty se ale klasických sídlišť netýkají.

Ceny za reservé se pohybovaly od 4 800 Kč (Litvínov) za rok do 18 tisíc Kč (Ústí) za rok. Most místa od ledna 2016 nejprve zdražil o 100 %, aby část řidičů přiměl dobrovolně zrušit nájemní smlouvu, což se mu povedlo, a ostatním řidičům pak nová povolení nedával a čeká, až zbylým povolením skončí platnost.

V Jirkově je na sídlištích přes 700 vyhrazených stání. Na rozdíl od Mostu jsou na zámek. O tato reservé na klíč je tak velký zájem, že jirkovská radnice vede pořadník. V jedné ulici čeká na místo i padesát lidí. Aby řidičům ulevil, chystá letos Jirkov v obytných zónách nová parkoviště. „Na pěti místech vznikne celkem 230 parkovacích míst, město na ně uvolní 11 milionů korun," řekl mluvčí radnice Josef Dušek.

V Mostě letos žádné velké parkoviště neplánují. Radnice chce vytvořit 90 míst pouhou úpravou dopravního značení.