Pianista ze mě asi nebude, říká jednoruký grafik z Mostu

Most - Mostecká reklamní agentura Freeline.cz, založená spolužáky před 20 lety, zaměstnává talentovaného mladíka s těžkým handicapem.

V PRÁCI. Ondřej Kulíšek navrhuje grafiku v kanceláři společnosti Freeline.cz v Mostě. Pracuje i doma, ve svém volnu, kde se věnuje vlastní tvorbě. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Sehnat práci na Mostecku je stále obtížné. O to horší to mají lidé s handicapem. Šestadvacetiletý Ondřej Kulíšek z Mostu, který vyhrál boj s rakovinou, ale přišel kvůli tomu o pravou ruku, je pozitivním příkladem aktivity, jež přináší ovoce. Ondřej se živí jako grafik a daří se mu. Pracoval na sobě už od svého studia na střední škole.

Od listopadu 2015 pracuje v mostecké reklamní agentuře Freeline.cz. Vymýšlí grafické návrhy pro nejrůznější klienty, kteří chtějí mít kreativní reklamní prezentace.

„Snažím se na každé zakázce odvést co nejlepší práci," říká mladý grafik u počítače, na němž si hraje s nápadem pro místní taneční soubor. Předtím pracoval u jiné firmy v Teplicích, ta se ale přesunula do severního cípu Čech. Aby nemusel cestovat za prací tak daleko, našel si ji v Mostě, u společnosti Freeline.cz.

„Smekám před ním," říká Marek Jirousek, ředitel společnosti Freeline.cz. „Ondřej dokáže udělat více práce než mnozí lidé bez handicapu."

Na jedno volné místo šest lidí

Úřad práce eviduje v okresu Most 945 nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením. Tvoří přes 12 procent všech registrovaných uchazečů o práci. V celém Ústeckém kraji bylo koncem loňského roku 7 634 volných pracovních míst. „Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 177 vhodných pro osoby se zdravotním postižením," uvedl Michal Tuček, analytik trhu práce. Na jedno volné pracovní místo pro handicapované připadalo šest osob.

Po amputaci horní končetiny ve 12 letech musel Ondřej přizpůsobit výběr střední školy svému handicapu. „Bylo mi jasné, že krejčí nebo pianista ze mě asi nebude," glosuje úvahy, které ho odlišovaly od jiných teenagerů. Omezení výběru možných profesí mu ale moc nevadilo, protože inklinoval k technice, hlavně k počítačům. Na chomutovské průmyslovce se dostal k programování, ale postupně ho pohltila práce s obrázky a grafik byl na světě. U oboru zůstal a po škole své znalosti uplatnil v zaměstnání, které mohl zvládnout levou rukou. Práci si sháněl už během stáže na webovou grafiku. V současné práci je spokojen.

Firma Freeline.cz s. r. o. patří k nemnoha místním podnikatelským subjektům, které vznikly v 90. letech minulého století z popudu mladých lidí a které se na trhu drží a expandují pod stejným vedením. Společnost, která sídlí v Mostě a v Praze má pobočku, loni oslavila 20 let svého fungování. V roce 1996 ji založili tehdy devatenáctiletí Marek Jirousek a Martin Růžička. „Bylo to hned po maturitě. Byli jsme ještě cucáci, ale chtěli jsme dělat něco, co nás baví. A baví nás to dodnes," tvrdí Jirousek. Mostecká firma, která rozšířila působnost na střední Evropu, se specializuje hlavně na reklamní výrobu, tisk, mediální komunikaci a tvorbu designu. K jejím klientům patří i velké nadnárodní společnosti.