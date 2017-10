Pekařů je málo! Nedostatek lidí už ohrožuje výrobu

Mostecko - Jedeme na krev, shodují se pekaři na Mostecku. Do svých provozů marně shání zaměstnance. Musí odmítat zakázky.

Sehnat lidi pro manuální práci je problém. Své o tom vědí například majitelé malých pekáren na Mostecku. Lidí je takový nedostatek, že to ohrožuje výrobu.

S nedostatkem kvalitních pracovníků se potýká i Michal Oertelt, úspěšný pekař z Mostu, který sbírá ocenění v mnoha potravinářských soutěžích. „Nedostatek lidí do provozu nás trápí poslední dva tři roky, ale dnes už je situace opravdu kritická,“ řekl Oertelt s tím, že ve firmě peče každý, kdo může. „Jinak to teď nejde. Kdyby někdo odešel, můžu zavřít,“ dodává.

Podobně je na tom také Miroslav Kroupa, který provozuje pekárnu v Bečově u Mostu. „Je to hodně náročné, jedeme doslova na krev. Nejsou lidi,“ svěřil se Kroupa. Oba pekaři se shodují v tom, že manuální práce, navíc se specifickou pracovní dobou, není pro lidi lákavá. „O penězích by to být nemělo, protože platy nabízíme více než standardní,“ doplnil Oertelt s tím, že pekař si u něj může vydělat až 30 tisíc korun. Pomocná síla, kterou by zaučil, si může po čase přijít i na 20 tisíc korun. Slibuje také příplatky za práci navíc nebo ve svátek.

Průměrný hrubý měsíční plat pekaře v České republice je přitom podle portálu platy.cz 16 844 korun, podle portálu projobs.cz dokonce ještě nižší, a to 14 625 korun.

Německu nelze platem konkurovat

Velkým lákadlem je práce v sousedním Německu, kde se plat pekaře pohybuje v přepočtu kolem 50 tisíc, což je přes 2000 eur. Odliv pracovních sil způsobují také mohutné nábory do výroben v průmyslových zónách.

Mladí do 25 let jsou podle obou zkušených živnostníků nepoužitelní, protože manuálně pracovat prostě nechtějí. „Vyzkoušel jsem jich dost, jenže přišli párkrát, ale pak skončili,“ říká Oertelt. Kroupa přitakává. „Musíme odmítat zakázky, protože kdybychom je vzali, tak je prostě nemůžeme časově zvládnout. Je to pro nás velká ekonomická ztráta. Dnešní situace je pro malé a střední pekařství likvidační, ale nejen pro ně. To samé asi platí i pro ostatní řemesla,“ podotýká Kroupa.

Ve stejné situaci se nachází i Pavel Mrštík, majitel pekárny MIPO Most. Také on se snažil zaměstnat několik čerstvě vyučených pekařů, jenže ty tahle práce po krátké době přestala bavit, a tak šli pracovat jinam, mimo obor. „Sehnat pekaře je velký problém, jsou úzkoprofilovým zbožím,“ dodává Mrštík.