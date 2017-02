Parkování v Mostě je stále problém

Most - Už není skoro kde kopat, město volí levnější variantu, úpravu dopravního značení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radka Doležalová

Najít místo pro auto v mosteckých pětistovkách je docela o nervy. Třeba okolí bloku 561 v ulici K. J. Erbena vedle Lajsníku. V 70. letech tam obyvatelé pomáhali stavět malé halové garáže, uvnitř pak řadu let parkovali za lidový poplatek, na střeše pořád zdarma. Když loni město staré garáže prodalo, přišli řidiči o bezplatné stání na střeše a tlak na okolní veřejná místa vzrostl.

Na jejich nedostatek upozorňovali místní už několik let předtím. „Je tu velký problém s parkováním," říká Svatopluk Kupec, předseda samosprávy bloku 561. Ta prosazovala projekt na zlepšení parkování u domu, radnice ale stavbu v roce 2013 neschválila s odůvodněním, že za hodně peněz by ve stísněném prostoru vzniklo jen málo míst.

Místní stále věří, že řešení by se našlo, i kdyby se mělo sáhnout do zeleně. Podle Kupce by mohla pomoci komplexní studie, která by zmapovala situaci na sídlišti a navrhla varianty úprav v jednotlivých ulicích. Potíže s parkováním se týkají celé obytné zóny, která začíná u nádraží a táhne se kolem Sputniku k parku Šibeník.

Málo míst i u šestistovek

Problémy mají i šestistovky (sídliště Výsluní), kterým dá letos radnice přednost. Stejně jako u sedmistovek je cílem zklidnění dopravy, navýšení parkovacích míst a odstranění nadbytečného dopravního značení. Radní na úpravy minulý týden uvolnily z městského rozpočtu dva miliony korun. „Vzniknout by mělo 90 nových parkovacích míst," uvedla městská rada v tiskové zprávě. K výběru investice pomohla anketa. Lidé si mohli vybrat z různých projektů a určit, které se realizují.

