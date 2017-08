Osminohý migrant obsazuje kraj. Lidé se mají na pozoru

Ústecký kraj /FOTO/ – Našel jsem na zahradě zápřednici jedovatou, mám ji ve sklenici, co s ní mám dělat? Podobné dotazy směřují na entomology, ale i do redakce Deníku napříč krajem stále častěji.

Naposledy hlásili výskyt tohoto pavouka Michal Černý z Velemína či Radek Ilavský ze Štětí. Odborníci však nabádají ke klidu.



V minulých letech se tento pavouk vyskytoval jen v některých částech regionu, dnes na něj může člověk narazit všude, hlavně ve vysoké trávě.



„Zápřednice jedovatá patří mezi přivandrovalce, kteří se šíří Evropou vlivem oteplování. Jsem ale proti jejímu zabíjení a také proti sekání trávy v místech, kde to není nutné. Tam se totiž tento pavouk stejně jako podobně velký křižák pruhovaný ukrývá a vyvádí potomky,“ brání jedovatého členovce zoolog Pavel Moravec.

Zápřednice jedovatá je stejně jako většina pavouků noční lovec. Ve dne narazíte ve vysoké trávě spíše jen na její charakteristickou síťku ve tvaru sáčku. Pavouk dosahuje velikosti zhruba jednoho centimetru, je nejčastěji žlutohnědé až šedohnědé barvy, nápadné jsou jeho dlouhé končetiny.

Pokud zápřednice kousne, vznikne na místě otok a zarudnutí, u dětí až namodrale červené zbarvení kůže. Místo kousnutí pálivě bolí, může i brnět.



Co dělat po kousnutí zápřednicí? Především nepropadnout panice, na postižené místo přiložit studený obklad a poradit se s lékařem na dalším postupu. Následky kousnutí však většinou odezní do 24 hodin.



Jisté je, že kvůli klimatickým změnám se budou lidé se zápřednicí setkávat stále častěji, a to i v místech, která pro ni dosud byla svým klimatem nepříznivá. Podle odborníků bychom však zápřednici likvidovat neměli. „Nevím, kde by bylo lidstvo, kdyby zabíjelo všechno, co při své obraně kouše. Seznam ohrožených druhů by se rychle naplnil,“ dodal Moravec.