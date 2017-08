Opojení z úspěchu stálo členy baterie život

Most /FOTO/ - Vojáci se chtěli zblízka podívat na výsledky své práce. Exploze zabila nejen je.

Dnes je to přesně 73 let, co se za druhé světové války uskutečnil v pořadí třetí velký nálet na chemičku v Záluží. Akce z 24. srpna 1944, kterou provedly americké čtyřmotorové bombardéry ze základen ve Velké Británii, závodu příliš neublížila.

„Do areálu závodu dopadlo pouhých 720 pum, což je například polovina bomb, které do areálu dopadly při prvním náletu 12. května 1944,“ říká předseda Severočeského leteckého archivu Most Karel Otto Novák, který se věnuje druhoválečné historii v regionu Mostecka.

Oběti na životech byly jak mezi obyvateli, tak i mezi letci. Německá protiletadlová obrana chránící chemický závod před leteckými útoky, tzv. flak, těsně před příletem na cíl sestřelila jeden z letounů, který se zřítil přímo do areálu hlubinného dolu Alexander v Hrdlovce, kde těžce poškodil zařízení těžní věže. V jeho troskách zahynulo pět letců. Na zemi bylo nejdříve dvanáct mrtvých z řad obyvatel Dolního Jiřetína, zaměstnanců závodu, tábora dělníků č. 20 a válečných zajatců. Další sled událostí však jejich počet zvýšil na konečných třicet.

Po dopadu stroje do areálu dolu Alexander přijela totiž skupinka vojáků od flaku v Libkovicích, včetně velitele baterie oblt. Willyho Kocha, aby si prohlédla výsledky své práce a možná i získala nějakou tu trofej. Jenže bombardér ještě svůj smrtonosný náklad neodhodil, a tak se německým vojákům, s nimiž přijeli i dva pomocníci z řad ruských zajatců, stala zvědavost osudnou. Při ohledávání trosek totiž došlo k mohutné explozi nevybuchlých pum, která zabila devět vojáků a stejný počet horníků.

Do velice svízelné situace se po pádu bombardéru do areálu dolu dostala poměrně početná skupina obyvatel z obce Hrdlovka, která si za nejbezpečnější úkryt před náletem vybrala hlubinu zdejší šachty. Ti museli absolvovat velice krušnou cestu na povrch ve tmě ke vzdálené jámě dolu Nelson III.

Na tom, že se jako ochrana před možnými účinky bombardování prostě sfáralo do dolu, nebylo nic divného. Praktikovalo se to pokaždé při poplachu, kterých do osudného 24. srpna 1944 v této oblasti bylo jenom v roce 1944 čtyřicet sedm a od začátku války devadesát čtyři.