"Ona selhala!" - "On manipuluje!" Biolek zaútočil na Dernerovou jako Trump

Most, Litvínov - Situace kolem chystaných voleb na Mostecku se vyostřuje, jako by se jednalo o prezidentský duel Trump - Clintonová.

Hodný doktor, ale kritický komunální politik Jiří Biolek zpochybnil pověst Aleny Dernerové jako senátorky a kandidátky. „Velmi mě zklamal,“ řekla Dernerová.Foto: DENÍK

Opakované senátní volby mají nové téma. Bojovný Biolek versus bojovná Dernerová. Z kolegů lékařů se stali úhlavní političtí protivníci.

Litvínovský kandidát Jiří Biolek a volební tým STAN staví svou kampaň na tvrdé kritice mostecké kandidátky Aleny Dernerové. Biolkův tým pojal volby na Mostecku jako „zápas o svobodu, demokracii a právní stát". Šíří letáky s tvrzením, že Dernerová porušila loni na podzim volební zákon, když kandidovala protiprávně, a zmařením voleb ohrozila důvěru voličů v demokracii.

„Poukazuji na protiprávní věci," řekl Biolek Mosteckému deníku s odvoláním na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Podle Biolka nemohou být v parlamentu lidé, kteří obcházejí zákon a selhali, tedy Dernerová. Vyzval ji, aby zvážila svou účast v opakovaných volbách.

„Jsem v šoku," reagovala pro Mostecký deník Dernerová. Biolkův výpad označila za amorální podpásovku. „Já zákon neporušila, soud nic takového nekonstatoval," dodala.

Soud loni v listopadu rozhodl, že senátní volby na Mostecku, které Dernerová vyhrála, jsou neplatné kvůli porušení volebního zákona. Část rozštěpeného hnutí Severočeši.cz, za které nezávislá senátorka kandidovala, tehdy neuznala Dernerovou za řádnou kandidátku hnutí. Mostecký magistrát podle soudu chyboval, když nerespektoval odvolání kandidatury Dernerové, o které těsně před volbami požádala místopředsedkyně a volební zmocněnkyně hnutí Hana Jeníčková.

Soud umožnil Dernerové znovu kandidovat. Nyní jde do voleb pod hlavičkou neparlamentní strany Spojení demokraté Sdružení nezávislých.

Podle Dernerové Biolek a jeho volební tým výroky soudu zkreslují, aby ji poškodili, protože se obávají, že Biolka, který na podzim skončil třetí, znovu porazí. „Je to od něj laciné," komentovala Dernerová, která navzdory kritice STAN z Litvínova z voleb neustoupí. Podle svých slov netušila, že spory v hnutí Severočeši.cz, jehož není členkou, povedou ke zpochybnění její podzimní kandidatury a k opakování senátních voleb. „Byla jsem ujišťována, že vše je v pořádku," uvedla.

Alena Dernerová „Ani já, ani voliči nemůžeme za to, že Nejvyšší správní soud nařídil opakování voleb, které jsem na podzim vyhrála. Vyjádření bývalého kolegy a neúspěšného kandidáta na senátora MUDr. Biolka, je vůči mně velmi urážlivé. Každý rozumný občan ví, že je to podpásová a manipulační praktika, vyvolaná touhou MUDr. Biolka po vítězství za každou cenu. Vypovídá to o základní neznalosti práva tohoto kandidáta. Osobně preferuji pozitivní kampaň a konkrétní činy ve prospěch občanů."

Podle Okresního soudu v Mostě, který loni řešil spory dvou frakcí Severočechů.cz, docházelo v tomto hnutí od roku 2014 k do očí bijícímu porušování vnitrostranické demokracie. Bylo to v době rozšiřování vlivu Bronislava Schwarze a Jiřího Zelenky ve vedení hnutí, což u soudu napadla frakce kolem Luboše Pitína a Hany Jeníčkové.

Biolek a Dernerová měli kdysi jako spolupracující dětští lékaři dobré vztahy. Podle Biolka nyní komunikace trochu vázne, ale doufá, že jen dočasně. Na jednom se oba shodnou - jejich politická rivalita neovlivní péči o pacienty.

První kolo opakovaných senátních voleb se uskuteční v pátek 27. a sobotu 28. ledna. O senátorskou funkci se bude na Mostecku ucházet devět lidí, o dva více než na podzim - více ZDE.