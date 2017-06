Opravy silnic a kruhových objezdů v Mostě omezí od pátku dopravu

Most - Silničáři začnou v ulicích Jana Palacha a Pod Koňským vrchem vylepšovat další úseky městských komunikací. Práce potrvají do posledního červnového týdne. Řidiči musejí počítat s omezením dopravy, informuje na svém webu mostecká radnice.

V pátek 9. června začne týdenní výměna povrchu na dvou kruhových objezdech v mostecké ulici Jana Palacha nad čerpací stanicí Shell u Lajsníku. Jedná se o křížení ulic Višňová a Jana Zajíce a Okružní, Pod Lajsníkem a Josefa Suka. Opraví se i silnice mezi oběma "kruháky".

Podle radnice by se mělo frézovat 9. a 10. června, pak by měly následovat opravy kanálů a další přípravy, které vyvrcholí pokládkou nového asfaltu (od 14. do 16. června), kdy se silnice zcela uzavře. "Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a záchranných složek," informuje radnice.

Od 12. do 24. června potrvá oprava silnice v ulici Pod Koňským vrchem nad hřbitovem. Postup prací bude podobný a od 19. do 24. června bude komunikace zavřená.