Ojedinělá podívaná v kraji: Stovky vojáků ukáží zimní bitvu za císaře Karla IV.

Most /FOTOGALERIE/ - Dvacet pět vteřin od zisku tří bodů byli mostečtí hokejisté při domácím zápase s Přerovem. Jenže Zubři dokázali duel v samém závěru ještě srovnat na 4:4 a muselo se jít do prodloužení. Tam ale domácí ukázali, že body chtějí (a hlavně potřebují) více a po čtyřech minutách rozhodl obránce Jan Strejček. Most tak po šňůře porážek získal dva důležité body a dál se snaží dohnat rivala v boji o záchranu z Kadaně.