V Mostě stále zůstává svoz odpadů zdarma. Lidé by měli ale lépe třídit

Most - Město chystá malou ekologickou revoluci. Na světě je nový strategický plán odpadového hospodářství pro příští roky.

Obsah popelnic na běžný odpad se má měnit, má ho být méně a má končit v ohni bez jedů a lukrativnějších materiálů. Město chystá malou ekologickou revoluci.

Mostečané mají zvýšit do roku 2020 množství vytříděného domovního odpadu, aby recyklovatelné plasty, papír, sklo a kov tvořily nejméně polovinu celkové hmotnosti smetí. Směsný odpad zbavený druhotných surovin, nebezpečných složek a biomateriálu, se má energeticky využívat. Cílem je postupné ukončování skládkování, snižování produkce odpadů i budování nových polopodzemních kontejnerů na třídění. Vyplývá to z rozsáhlého plánu odpadového hospodářství města Mostu na roky 2017 – 2025, který má 63 stran a který schválilo zastupitelstvo. Úspěch nové strategie, která následuje krajské a celostátní trendy, stojí z velké části na tom, zda se městu podaří zapojit obyvatele.

Kampaň má lidi motivovat

„Máme připraven záměr osvěty, abychom Mostečany více motivovali k třídění," řekl Deníku primátor Jan Paparega (nez./SevMo). Radnice chystá se svými technickými službami kampaň. Spustit se má ještě letos.

„Ten plán je ambiciozní," prohlásila opoziční zastupitelka a náměstkyně ministra pro životní prostředí Berenika Peštová (ANO). Cíle se jí líbí, ale obává se, že se je nepodaří splnit, když za obyvatele platí svoz odpadu radnice. Peštová upozornila, že na realizaci plánu bude město potřebovat dost peněz (minimálně 11 milionů korun), i když část nákladů pokryje z příjmů za recyklaci, což je nyní zhruba pět milionů korun ročně.

Zpoplatnění není v plánu

Jen sběr a svoz netříděného komunálního odpadu stojí radnici ročně přes 38 milionů korun, což je v přepočtu na jednoho obyvatele 574 korun. Zákon umožňuje vybírat od lidí až 1 000 Kč ročně. „Bylo by tedy možné od občanů vybírat poplatek v celkové výši 824 Kč na obyvatele, což by celkově za rok mohlo přinést 55,2 milionu korun," píše se v plánu. Mostecká vláda Severočeši Most-ODS-ČSSD ale zpoplatnění neplánuje. Garance platí do komunálních voleb v roce 2018.

Směsný komunální odpad je skládkován, protože žádné zařízení pro energetické využití se v dostupné vzdálenosti nenachází. „Snahou města je podpora výstavby spalovny v Komořanech," uvádí dále plán. Spalovna v areálu komořanské teplárny (tzv. EVO-Komořany) má využít odpadu k výrobě tepla pro Most a Litvínov a tím nahradit část uhlí.

Spalovna v Komořanech

Společnost United Energy získala všechny potřebné povolovací dokumenty ke stavbě (EIA, IPPC, SP) a samotná stavba byla zahájena již v roce 2014 přípravnými pracemi, vybudováním komunikací a přípojek. "Spalovna měla být dokončena již v roce 2015, nicméně tomu zabránily některé skutečnosti, především chybějící legislativa v oblasti odpadů. Tento problém není dosud zcela vyřešen, předpokládáme proto prodloužení termínu dostavby, nicméně zprovoznění zařízení EVO-Komořany je do roku 2025 reálné," sdělila Deníku mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Městský plán počítá i se zákazem skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024 a s podporou domácího a komunitního kompostování.

Fakta o odpadu v Mostě- Na jednoho Mostečana připadá 333,5 kg odpadu ročně.

- Do popelnic či do sběrného dvora uložili Mostečané v roce 2015 přes 13 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Jeho množství se od roku 2011 příliš nemění. Papíru se vytřídilo 528 tun, plastu 405 tun a skla 293 tun.

- Na skládce má do roku 2020 končit i méně bioodpadu, z 85 kg na osobu a rok se plánuje pokles na 52 kg.

- Platba poplatku za svoz odpadu byla v Mostě zrušena od 1. července 2007. Tento slib pomohl v roce 2006 Sdružení Mostečané Mostu vyhrát komunální volby. Poplatek tehdy činil 41 Kč za osobu na měsíc, ročně 492 Kč.

- Ve městě se nachází 388 kontejnerových stanovišť. Pro separaci využitelných složek odpadu slouží 358 barevně rozlišených nádob na papír, 426 na plast a 200 na sklo.

- Kovy mohou Mostečané odevzdávat do sběrného dvora. Umisťovat nádoby na odkládání kovového odpadu po městě by podle radnice bylo s ohledem na množství krádeží kovového odpadu značně neefektivní.

- Sběrné nádoby na papír vybírají lidé z okraje společnosti, papír odnášejí do výkupen, kde za něj dostanou zaplaceno.