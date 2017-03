Toto jsou Babičky roku. Čtou knihy jako málokdo

Mostecko /ROZHOVOR/ - Jana Dundrová, Vlasta Bártová a Růženka Kadaníková. Spojuje je svět příběhů a poznávání a teď i nový titul.

Jana Dundrová nepoužívá internet ani facebook. Žije knihami. Těmi z papíru. Za její aktivity ji v Mostě zvolili Čtenářkou roku 2017. „Zní to jako klišé, ale jakmile jsem se naučila číst, tak jsem četla,“ říká. A čte hodně, i když skoro vše z rozsáhlé domácí knihovny rozdala. Naštěstí ji zásobuje rozvozová služba městské knihovny. Loni si Jana půjčila 661 knih. Běžně přečte dvě denně. Kvůli velkému množství výpůjček má speciální čtenářské konto a přepravku, kterou knihovníci na její přání jednou za měsíc naplní a odvezou do penzionu pro seniory, kde bydlí a kde se podílí na distribuci publikací pro své sousedy. „Je vášnivou čtenářkou,“ říká Jitka Belancová, vedoucí výpůjčních služeb Městské knihovny Most.



Vyhlášení Čtenáře roku je celostátní aktivitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Je to součást kampaně Březen - měsíc čtenářů. Letos je zaměřena na nejlepší čtenářskou babičku.

V Litvínově ocenili dvě dámy

Vybírali ji i v Litvínově. Oceněny byly rovnou dvě seniorky – nejpilnější čtenářka Vlasta Bártová a nejaktivnější čtenářka Růženka Kadaníková. „Původně jsme si myslely, že vítězka bude jen jedna, která splní obě kritéria – jak aktivitu v četbě, tak čipernost v docházení na besedy a jiné akce. Zjistily jsme ale, že to nejde. Proto jsme udělaly dvě kategorie a pro každou zvolily vítězku zvlášť,“ vysvětlila vedoucí dospělého oddělení Michaela Hrabinská.



Vlasta Bártová byla nejpilnější čtenářkou, během roku 2016 si půjčila 340 knih a za období počítačové evidence 4 000 knih. „Do knihovny chodí každý týden a odnáší si velké množství knih, které skutečně poctivě čte,“ popsala ji Hrabinská. Nejaktivnější čtenářkou se stala paní Růženka Kadaníková, která poctivě navštěvovala všechny akce seniorského klubu. „Pravidelně chodí třeba na Univerzitu volného času, Kavárnu či se v loňském účastnila akce Graffiti pro seniory,“ řekla Hrabinská. Vítězky získaly od knihovny několik cen. Odnesly si krásnou květinu a knižní poukázku v hodnotě 300 korun. Pavel Nedvěd, který má v knihovně na starosti právě seniory, pro ně také vybral knihu, každé dámě přímo na míru. Vítězky dále obdržely balíček s propagačními předměty knihovny, které byly vydány k příležitosti oslav 110. výročí založení knihovny.

Pilné čtenářky v rozhovoru pro Deník

Otázky:

1) Jak dlouho chodíte do knihovny?

2) Vaše nejoblíbenější kniha?

3) Proč je čtení knih důležité?

4) Co si myslíte o internetu a sociálních sítích?

5) Chtěla jste někdy pracovat v knihovně?



Jana Dundrová, 73 let, pracovala na poště

1) Do knihovny pravidelně nechodím, protože knihovnice nám knihy každý měsíc přivážejí do penzionu, za což jim patří velký dík. Kdysi jsem ale byla členkou Klubu čtenářů.

2) V dětství jsem měla ráda verneovky a májovky. Pak přišly na řadu i knihy poplatné tehdejší době, jako třeba Mládí na křídlech nebo Helča bude traktoristkou. V dospělosti jsem vyhledávala hlavně klasiku, a když jsem ji měla přečtenou, tak jsem se dala na bestsellery a romantiku, která mě teď odvádí od starostí.

3) Tím, že jsem četla odmala, jsem získala rozhled. Čtení také rozvíjí slovní zásobu, díky němu snadněji zvládnete pravidla českého pravopisu. Já jsem ve škole excelovala ve slohu a mluvnici. Čeština mě vždy bavila.

4) Já to nepoužívám, mě to nic neříká. Mám jen televizi, ale důležitější jsou pro mě knihy. Čtu až do noci.

5) O práci v knihovně jsem neuvažovala. Celé ty roky, 41 let, jsem pracovala na poště.



Vlasta Bártová, 87, pracovala jako účetní

1) Do knihovny chodím asi šedesát let a přímo do litvínovské už kolem padesáti let.

2) Těžko říct. Můj zájem se posunuje. Byly doby, kdy jsem četla životopisy a naučné knihy, teď čtu docela něco jiného. Třeba detektivky. V poslední době mám oblíbeného spisovatele Petera Maye.

3) Neumím si představit, že bych nečetla. Kniha je přítel a lidi by měli mít nějakého dobrého přítele, který bude vždycky při ruce. Člověk se z knih něco dozví, naučí se, pozná… Knihy patří k životu.

4) Myslím si, že tomu lidi propadli jako něčemu novému a rychlému. Je to asi správné, protože to v naší rychlé době jinak nejde. Uznávám, že je to nutné a že to usnadňuje život. Ale já k tomu nemám žádný vztah, skončila jsem u používání mobilu.

5) Vždycky jsem si myslela, že bych měla pracovat v knihovně a nikdy mi to nebylo dopřáno. Je to hezká práce, která přináší radost jak zaměstnancům samotným tak i druhým lidem.



Růženka Kadaníková, 83, pracovala na odbytu v chemických závodech

1) Myslím, že do knihovny chodím kolem pětadvaceti let.

2) Oblíbených knih bych našla hodně. Naposledy se mi zalíbila třídílná rodinná sága z prostředí Nového Zélandu od autorky Sarah Lark. Nemohla jsem se od čtení vůbec odtrhnout.

3) Myslím, že čtení je pro lidi způsob odpočinku a zároveň možnost, jak prožívat další životy. Člověk se může vcítit do hlavního hrdiny a odnese si z toho zážitek.

4) Internet je užitečný, já umím pracovat s e-mailem. Přečtu si, jestli mi přišly nějaké zprávy a odpovím na ně. Abych tam ale nějak bloudila, tak to ne. Ani na to nemám trpělivost u toho sedět.

5) O tom jsem nikdy nepřemýšlela. Ale myslím, že to není špatná práce.