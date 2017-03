Obrnice vyčlení milion korun na opravu komunikací po zimě

Obrnice - Chodníky i povrch vozovek jsou po mrazivém období ve špatném stavu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Zastupitelé obce Obrnice vyčlení z rozpočtu milion korun na opravu místních komunikací po letošní zimě. Shodli se na tom na svém březnovém jednání.

Podle starostky Drahomíry Miklošové chodníky i povrch místních vozovek jsou po zimním období, které po několika letech opět udeřilo v plné síle, jako v celé zemi, ve špatném stavu. Navýšení peněz na údržbu komunikací si vyžádalo rozpočtovou úpravu, která spolu s dalšími položkami navýšila příjmy o 2,98 milionu korun, výdaje potom stoupnou o 2,1 milionu korun.

To znamená, že obec bude letos hospodařit se schodkem 878 tisíc korun. Schodek je podle starostky důsledkem zapojování finančních prostředků z přebytku minulých let, které se již nezahrnují do letošních příjmů.

(fou)