OBRAZEM: Zaplněný hipodrom v Mostě. Slavilo se 20. výročí otevření areálu

Most - Úterní pokračování třetího ročníku oblíbené soutěže pro amatérské řidiče The Most Challenge o nejlepší čas na jedno kolo dosažený na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu má nového lídra. Stal se jím Aleš Pelikán z Pardubic, který se svým žlutým Ferrari F12 dosáhl času 01:50,122 minuty. Překonal tak o pouhopouhých šest tisícin vteřiny dosavadní rekord Tomáše Hajšmana z Plzně s Porsche GT4 z dubna letošního roku.