OBRAZEM: V Mostě začal nábor lidí do seriálu Most, televize hledá i byty

Most /FOTOGALERIE/ - "Kde je metr? Musím si změřit prsa!" V kulturním domě Repre začal v pátek dopoledne dvoudenní konkurz na komparz i epizodní role pro nový seriál České televize.

V mosteckém kulturním domě Repre probíhá konkurz na komparz i epizodní role pro TV seriál Most. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Je to snadné. Přijdete, vyplníte dotazník, pak si vás nafotí a můžete jít. Oni se ozvou.

Česká televize vybírá v Mostě lidi pro komediální seriál Most. Konkurz začal v pátek 16. června v 10 hodin a potrvá do 18 hodin. V sobotu 17. června pokračuje ve stejnou dobu.

"Jsme sami zvědavi, kolik přijde lidí," řekl Deníku vedoucí produkce Petr Nezval. Tým ČT očekává stovky uchazečů. Do seriálu jich vybere desítky.

Během necelé hodiny dorazila do Repre stovka lidí. ČT hledá ženy, muže, dívky i chlapce od 10 do 70 let, Čechy i Romy.

Natáčení začne v srpnu. Za seriálem stojí autorská dvojice Petr Kolečko a Jan Prušinovský. Ti na konkurz nepřijeli. Lidi pro komparz a epizodní role se nevybírají hned, ale později, podle vyplněného dotazníku a fotografie.

Šance pro lidi z paneláků

Pro natáčení seriálu Most hledá Česká televize dva panelákové byty v Mostě. První byt má být větší (3+kk, 3+1, 4+kk nebo ještě větší), pokud možno moderně zařízený, například věcmi značek Ikea či Kika.

Druhý byt by měl být menší, ale se starším zařízením, v ideálním případě více barevně vymalovaný.

Zájemci mohou kontaktovat na čísle 728 220 699 paní Marii Nejedlou.