OBRAZEM: V Mostě jsou uzavřené silnice. Podívejte se proč

Příbram, Litvínov – Ve městě permoníčků pod Brdskými vrchy – v Příbrami – se konal 1. závod Českého Poháru v krátkém triatlonu. Pro kategorii dorostu a juniorů to byla nominace na ME v triatlonu. Pro kategorii senior byl závod v Příbrami se statusem Mistrovství ČR v olympijském triatlonu. Krušnoman TT Litvínov dorazil v patnáctičlenném gardu a to od kategorie mladšího žactva až po kategorii 60+.