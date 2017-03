OBRAZEM: V Mostě byla soutěž krásy. Do Prahy postoupilo devět mladých žen

Most - Celkem 25 slečen od 16 do 23 let soutěžilo v sobotu večer v mosteckém nákupním komplexu Central o postup do semifinále celostátní soutěže krásy Miss Face.

Fotogalerie 22 fotografií Nábor mladých žen do soutěže Miss Face.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Do semifinále postoupily Stefania Aiello (18 let), Kristýna Graslová (20), Sarah Vu (23), Kateřina Stachová (19), Aneta Nováková (18), Natálie Bílá (17), Melisa Gereková (19), Daniela Zálešáková (17) a Veronika Volkeová (21). Porota zároveň zvolila nové tváře Centralu pro tento rok. Staly se jimi Sarah Vu a Daniela Zálešáková. Soutěž krásy Miss Face Czech Republic založila v roce 2010 modelka Taťána Makarenko. Od roku 2015 Miss Face vysílá své vítězky na světové soutěže krásy.

Autor: Martin Vokurka