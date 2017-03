OBRAZEM: Takto to vypadá, když mají mostecké babičky a dědečkové mejdan

Most - "Jak to, že jsi ho políbila?" Nejstarší lidé v Mostě se odvázali jako teenageři. Zapomněli na strasti stáří a užívali si svůj ples.

Na stěnách Masaryk, Marvan, Gollová. V sále dámy a pánové v róbách jako z Četnických humoresek. Josefovská zábava pro seniory Městské správy sociálních služeb v Mostě se konala v Astře v duchu 1. republiky, 30. let. V sále bylo na osmdesát seniorů včetně personálu. Ten přivezl i seniory z jiných penzionů v Mostě. V tombole bylo 100 cen. Dobové oblečení a doplňky si vyrobili svépomocí.

"Moc se mi to líbí," řekla Deníku tancující Julie Kinclová, které bude v dubnu 86 let. Musela mluvit hodně nahlas, aby ji bylo při koncertu slyšet. Čiperná babička vzpomínala, jak zamlada chodila na tancovačky. To bylo ještě ve starém Mostě, v Repre, kde se konaly populární čaje.

Páteční Josefovská zábava začala v 17 hodin a skončila v době nočního klidu, kolem 22. hodiny. K tanci a poslechu hrál Martin Březina. Předtančení zajistilo Taneční studio Kamily Hlaváčikové. Byla i přehlídka kostýmů a vyhodnocení nejhezčího. V provozu byly stánky se slaným a se sladkým občerstvením. V tombole za 5 Kč byly i mikrovlná trouba, radiopřijímače, dárkové šeky za 200 až 700 korun, kosmetika, vitamíny a další věci.