OBRAZEM: Na Mostecku začala požehnáním v kostele Tříkrálová sbírka

Most - Farář P. Grzegorz Czyżewski požehnal Tříkrálové sbírce a jejím koledníkům v kostele sv. Václava v Mostě. Registrovaná humanitární sbírka potrvá do 15. ledna. Skupinky s kasičkami Charity ČR se objeví na různých místech Mostecka. Výtěžek půjde na dobročinné sociální projekty, část peněz se využije na pomoc lidem v okrese Most.

Fotogalerie 5 fotografií Farář P. Grzegorz Czyżewski žehná Tříkrálové sbírce v Mostě. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Autor: Martin Vokurka