OBRAZEM: Na dvě stovky Mostečanů vyrazily na Štědrodenní běh

Most – Tři trofeje už mají pěkně seřazené v poličce z posledních let a teď se budou snažit přidat i čtvrtou. Mostecké házenkářky lehce proklouzly po výhře nad Vršovicemi do Final Four Českého poháru, které se bude hrát příští týden v Jindřichově Hradci.