OBRAZEM: "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...!"

Most - V evropském poháru do jara nevydržely, v českém poháru prohrály ve finále. I když závěr minulého roku přinesl mosteckým házenkářkám smutek, tak je stále o co hrát. „Zažili jsme dvě velká zklamání. Nepodařilo se nám obhájit pohár a vypadli jsme v Evropském poháru. Nadále nám ale zůstávají dva další důležité cíle, a to vyhrát mistrovský titul a být nejlepším českým týmem ve WHIL," řekl pro klubový web manažer severočeského klubu Rudolf Jung.