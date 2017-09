OBRAZEM: Mostecká slavnost začala průvodem ke kostelu

Most - Týden poté, co Most podlehl v úvodním kole třetího ročníku celostátní Superligy malého fotbalu v Olomouci 3:5, zavítá na jeho hřiště další moravský soupeř. Na koho se tedy mohou diváci v neděli ve 14:00 hodin na hřišti 11. ZŠ Most těšit?