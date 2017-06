OBRAZEM: Soutěž na Loukyjádě prověřila místní jedlíky

Most - Týmy mužů a žen se jako každý rok sešly na mosteckém Benediktu při tradičním turnaji v plážové házené. Ten odstartoval ve volnočasovém areálu už v pátek a trvá až do neděle. Po druhé hodině nedělní by pak pořadatelé měli vyhlásit výsledky tohoto házenkářského klání.