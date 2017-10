OBRAZEM: Důchodci v Mostě vítali prezidenta Zemana potleskem

Most - Do Mostu přijel v úterý večer na krátkou návštěvu prezident Miloš Zeman. Z radnice ho odvezli do divadla, kde ho senioři vítali potleskem vestoje.

V divadle Zeman předal ceny vítězům krajské soutěže Senior Art a odpověděl na několik dotazů. Týkaly se zákonů, Romů, nezaměstnanosti, parlamentních voleb a železnice. V půl šesté prezident a jeho doprovod odjeli. ČTĚTE TAKÉ: Zeman nepoleví. V kraji navštíví hned sedm měst, přijede i do Mostu

Autor: Martin Vokurka