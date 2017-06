OBRAZEM: Děti s praky chytily v Mostě známého vězně. "Máme ho!" řvaly radostí

Most - Představte si, že na vás skočí tým amerického fotbalu a vy se pod těžkými těly snažíte nadechnout. Podobnou zátěž zažil herec Zdeněk Turek v převleku za středověkého uprchlíka, když se na něj vrhl v Mostě dav rozjařených dětí.

"Sem vorvanej jak samice!" prohlásil herec, který hrál v sobotu alchymistu Edwarda Kelleyho při tradiční veselici na hradě Hněvín v Mostě.

Známá scéna, jak utíká z hradní věže, byla tentokrát vylepšena tím, že ho přišly zadržet děti. Nádvořím se rozléhal řev vítězných školáků, kteří to vzali vážně a s uprchlíkem se nemazlili. "Mááámeee ho! Mááámeee ho!" řval dav dětí, když alchymistu spoutaly a vedly ho ke strážím.

Den Magistra Edwarda Kelleyho na hradě Hněvín patří k nejoblíbenějším kulturním akcím v Mostě. I letos ho doprovázely historický jarmark, soutěžní stezka lesem, atrakce pro děti, rytířské ležení, ukázky sokolnictví a divadelní představení.

Kdo byl Kelley?

Za vlády Rudolfa II. pobýval na jeho příkaz na mosteckém hradě alchymista Angličan Edward Kelley. Uvězněný alchymista se rozhodl, že z hradu uteče. V noci spustil provaz z věže do hradního příkopu, kde na něho čekala jeho paní a věrný sluha s koňmi. Provaz se však přetrhl, Kelley spadl do příkopu a zlomil si nohu, druhou nohu měl již amputovanou.

Panovník mu nakonec udělil milost a vrátil mu jeho statky. Nesměl se však vrátit do rodné Anglie. Trpící Kelley nechtěl žít jako mrzák a vypil lektvar, který ho v roce 1597 usmrtil.

Traduje se pověst, že před svou smrtí proklel mostecký hrad a město Most, aby zmizely z povrchu země za jeho příkoří, které se mu zde dostalo. Pravdou je, že hrad zmizel za několik desítek let a samotné město o necelých čtyři sta let také. Staré město Most bylo zlikvidovánu kvůli těžbě uhlí.

Podle zatím nepotvrzené legendy se Kelley neotrávil. Jed měl být jen zástěrkou k tomu, aby byl tajně převezen na blízký zámek Jezeří, kde měl dožít. Na zámku je dnes expozice o alchymistovi. "Jezeří je plné tajemství," říká kastelánka Hana Krejčová.

Kontroverzní osobnost

Ctižádostivý a podnikavý okultista Kelley měl ve své době řadu odpůrců a byl označen za podvodníka, čaroděje a zločince, protože v zakázaném souboji zabil dvorního úředníka. Za padělání listin byl ještě v Anglii potrestán uříznutím uší. V kariéře alchymisty pokračoval v českém království, kde měl z počátku úspěch, ale poté upadl v nemilost a byl vězněn na Křivoklátu a v Mostě, který se mu stal osudným.

Jeho životní příběh se dostal i do filmu. "Záporák" Kelley je epizodní rolí v proslulé české veselohře Pekařův císař - Císařův pekař.

Mnozí Mostečané považují za podivné, že alchymista je v Mostě oslavován jako celebrita. Historie zná pozitivnější osobnosti například skladatele F. L. Gassmanna či Jiřího Bartholda zvaného Pontanus, humanistu a básníka na dvoře Rudolfa II.

„Pontanus byl velká osobnost. S alchymistou se nedá vůbec srovnávat," řekl už dříve Deníku Vlastimil Novák, bývalý šéf činohry mosteckého divadla a redaktor zaniklého Kulturního kalendáře Mostecka, vydávaného sdružením Pontanus.

Vlivný Pontanus, mostecký rodák, se po Kelleyho smrti staral o jeho nevlastní dceru Alžbětu Janu Westonovou. Z ní se díky Pontanovi stala jedna z nejvzdělanějších žen té doby a proslulá básnířka.

"Kelley byl proslulý lump, podvodník a šarlatán, kterému za jeho padělatelské kousky v rodné Anglii uřízli uši. A asi věděli proč," zhodnotil před lety alchymistu Jakub Bouda, bývalý fejetonista Deníku.

Jenže Kelley díky městské zábavě přitahuje. Každoroční veselici pravidelně navštěvuje několik tisíc lidí.

