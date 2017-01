Novodobé pradleny. Tady perou a žehlí pacientům mostecké nemocnice

Ústecký kraj - Zvládnou tuny prádla denně. Bez výkonných strojů by to ale nešlo. Když potřebuje třeba na chirurgii někdo vyměnit povlečení nebo pooperační košili, pošlou to do modernizované prádelny v ústecké Masarykově nemocnici, kde se pere i pro mosteckou nemocnici.

V současnosti pere prádelna nemocniční prádlo pro tři nemocnice Krajské zdravotní: Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. Jako doplňkovou činnost v menším objemu poskytuje prádelna i služby čistírny. Prádelna v průměru zvládla asi 5 tun prádla za směnu při jednosměnném provozu. Instalací nové technologie se dostává na směnový výkon přibližně 8 tun prádla. Prádelna poskytuje služby praní a žehlení-mandlování prádla pro nemocnice Krajské zdravotní a v roce 2016 se v ní vypralo celkem 1 235 tun prádla. Prádelna je v provozu od roku 1993. Modernizaci za 40 milionů korun finančně podpořilo z větší části ministerstvo zdravotnictví. Byla pořízena kontinuální prací linka, žehlící linka, žehlící kabinetová souprava a dva bubnové sušiče, nutné byly i stavební práce a další montáže.

