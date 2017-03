V Nové Vsi se koná sbírka pro mosteckou charitu

Nová Ves v Horách - Lidé mohou šaty přinášet o víkendu i ve všedních dnech.

Ilustrační fotoFoto: Kubelka Tomáš

Sbírku šatstva a dalších potřebných věcí pořádá Spolek žen v novoveském muzeu. Lidé mohou přinášet věci přímo do muzea, které je otevřeno od pondělí od pátku od 7 do 15 hodin a o víkendu od 10 do 16 hodin (s polední pauzou).

Sbírka potrvá do konce března.