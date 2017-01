Nová zakázka v Mostě: postavit 1,3 kilometru dlouhou cestu, EU to podpoří

Most - Po cestě do Chánova pomůžou Evropská unie a stát s chodníkem do Vtelna.

Chodci jdou po silnici ze Vtelna do Mostu po silnici, protože chodník chybí. Snímek je z července 2013.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

V Mostě vznikne do podzimu úplně nový chodník, jeden z nejdelších ve městě. Na trase 1,3 km spojí Most s jeho venkovskou částí Vtelno. Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu. Dva metry široká cesta povede ulicemi Vtelenská a Mostecká podél silnice. Vítězná firma by měla chodník postavit nejpozději do konce srpna. Radnice náklady odhaduje na víc než 10 milionů Kč. Očekává se úspora díky soutěži firem. Město i tak ušetří, protože většinu uhradí z dotace. Tu věnuje Evropský fond pro regionální rozvoj a české ministerstvo pro místní rozvoj. „Nový chodník by měl zkvalitnit spojení Vtelna s městem a zajistit snadnější, rychlejší a bezpečnější pohyb místních obyvatel, zejména pak těch, kteří mají omezenou možnost pohybu nebo jsou jinak zdravotně znevýhodněni," sdělil primátor Jan Paparega. Chodník začne na křižovatce ulic Vtelenská a V Luhu nad Lajsníkem, protne nové vilkové osadu u Benediktu a skončí u zastávky MHD u hospody ve Vtelně. Budou i přechody pro chodce, rekonstrukce lamp, nové pruhy pro autobusy a úprava zeleně. V roce 2015 vznikl chodník Chánov-Most dlouhý 1,2 km a široký přes 2 metry. Stál přes 10 milionů Kč. Město většinu nákladů pokrylo dotací od EU.

