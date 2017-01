Nová továrnička mezi Mostem a Žatcem zaměstná přes sto lidí

Ústecký kraj, Most - V regionu by mělo přibýt 2574 nových pracovních míst u firem, kterým stát slíbil loni investiční pobídku. Její celková výše v regionu činila 4,6 miliardy korun. Nejvyšší, a to i v rámci celé ČR, byla pro korejskou firmu Nexen Tire. Ta může získat na výstavbu továrny na Žatecku veřejnou podporu 3,6 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest.