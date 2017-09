Nová klinika zajistí péči pro 1,5 milionu lidí

Ústí nad Labem - V Ústí otevřela klinika ORL a chirurgie krku a hlavy. Nádory operuje pomocí robotů.

Vyšetření sluchu, poruchy rovnováhy, hlasu. Léčba rakoviny a odstraňování zhoubných nádorů. To a mnohé další léčebné zákroky provádí nově otevřená Klinika ORL a chirurgie krku a hlavy Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Coby spádové krajské pracoviště zajišťuje odbornou lékařskou péči pro 1,5 milionu lidí. Vedení nemocnice a Krajské zdravotní (KZ), která ji zastřešuje, usiluje, aby moderně vybavená klinika získala navíc i statut fakultní nemocnice.

„Rekonstrukcemi chodby a ordinací vzniklo příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro lékaře. Požadavky na moderní pracoviště 21. století splňuje i nově pořízená audiometrická komora,“ popsal mluvčí nemocnice Ivo Chrástecký.

NÁDORY OPERUJÍ ROBOTEM DA VINCI

Pacienti nemusí vyhledávat jiná specializovaná lékařská pracoviště, například v Praze. Lékaři na klinice mohou kvůli nádorům odstranit třeba hrtan, postižené krční uzliny, slinné žlázy, případně roboticky odebrat nebo upravit kořen jazyka systémem Da Vinci.

Právě tuto operaci považuje primář Karel Sláma za nejzajímavější. „Metoda se nazývá TORS z anglického Trans Oral Robotic Surgery, v překladu robotický přístup skrze dutinu ústní. Metodu jsme zavedli v roce 2008 jako první v ČR a ve střední a východní Evropě,“ přiblížil.

NECHTĚJÍ, ABY SESTRY UTÍKALY ZA LEPŠÍM

Krajská zdravotní a Masarykova nemocnice spolupracují od roku 2008 s Fakultou zdravotnických studií ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Od pondělí je dokonce spojuje už devět klinik.

Ty mají připravit cestu k budoucí přeměně celé Masarykovy nemocnice ve fakultní. Regionu by to přineslo řadu výhod. Především by to umožnilo lidem z Ústecka získat nejvyšší lékařské vzdělání a zároveň je motivovalo, aby z kraje neodcházeli za lepšími výdělky a pracovišti.

„Bohužel, založit fakultní nemocnici není podle současných zákonů možné a proto jdeme cestou postupného ustanovování klinik,“ vysvětlil děkan fakulty zdravotnických studií Zdeněk Havel.

Rektor univerzity Martin Balej zároveň informoval o postupující přípravě výstavby fakultní budovy v areálu ústecké nemocnice. „Během roku jsme získali zhruba miliardu korun z evropských fondů,“ řekl Balej.

Fakultní kliniky v Masarykově nemocnici

Spolupráce Masarykovy nemocnice v Ústí a Fakulty zdravotnických studií UJEP začala v roce 2008, kdy byly ustaveny kliniky kardiologická a neurochirurgická. Později přibyly gynekologicko-porodnická, dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.