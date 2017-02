Nová civilní stráž v Mostě má pomoci zvládnout soužití tam, kde jsou problémy

Most - Mostecká radnice chce od léta zaměstnat devět asistentů prevence kriminality na dobu tří let. Mají pracovat v sociálně vyloučených lokalitách, například ve Stovce či Sedmistovkách. Platy by dotoval EU a stát. Radní minulý týden schválili podání žádosti o finanční výpomoc.

Asistenti prevence kriminality v Dubí v roce 2014.Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Asistenti ve stejnokrojích by měli například dohlížet nad bezpečností dětí u škol, sledovat dodržování veřejného pořádku a pomáhat řešit narušování občanského soužití. Město je hodlá nasadit i na kontroly heren a barů, zda v nich není opilá mládež, na sbírání injekčních jehel a na pořádání akcí pro seniory či děti. „Budou kontrolovat i parky, zda se v nich nezdržují závadové osoby," řekla Ilona Kozlová, mluvčí Městské policie Most, která bude mít asistenty na starost. Projekt má trvat od července 2017 do června 2020. Radnice předpokládá, že to bude stát přes sedm milionů korun, z toho město by zaplatilo necelých 400 tisíc korun. Největší část výdajů (85%) má pokrýt Evropská unie. Kvůli sociálně vyloučeným lokalitám navštívil v úterý Most ministr Jan Chvojka, který si prohlédl Stovku. Podle radnice tam více než třetina obyvatel pobírá sociální dávky. V únoru začnou ve Stovce i jinde další prověrky domácností. Zapojit se má několik úřadů. Více se zaměří na zneužívání dávek a na pronajímatele bytů. Deprivovaná sídliště, v nichž žije početná romská komunita, byla tématem lednové schůze Hospodářské a sociální rady Mostecka. „Loni na problematiku vyloučených lokalit a soužití s nepřizpůsobivými upozorňovali hlavně starostové našich členských obcí. A vyústilo to v pozvání ombudsmanky Anny Šabatové na Mostecko," uvedla Helena Veverková, předsedkyně rady. Současná česká vláda na všechny požadavky z kraje zřejmě nebude stačit reagovat. Čeká se na nové zákonodárce, ochotné prosadit legislativní změny, například v oblasti takzvaného sociálního bydlení.

Autor: Martin Vokurka