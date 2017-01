Neziskovky mohou na Mostecku žádat o finanční dary a dobrovolníky

Most - Na Mostecku pokračuje Tříkrálová sbírka. Koledníci s kasičkami dnes dorazili do Soukromé hotelové školy Bukaschool v Mostě, kde zazpívali koledy, dostali pohoštění, dárky a příspěvek. Sbírka pořádaná Charitou ČR a na Mostecku její oblastní pobočkou, končí 15. ledna. Část výtěžku, určeného na dobročinné účely, se využije v okresu Most.