Nezaměstnanost na Mostecku klesla, přibývá volných míst

Most – Sehnat práci je snadnější než dříve. Do Mostu přijedou další náboráři. V plánu je nová továrna.

Lidé čekají v centru Mostu u mobilní náborové kanceláře společnosti Amazon.Foto: Deník/Martin Vokurka

Čtyřiadvacetiletý Lukáš z Mostu si svůj sen zatím nesplnil. Vždy chtěl být kuchařem, teď ale stojí ve frontě na práci pro internetový obchod Amazon. Místo zelných závitků bude balit zboží pro lidi, které nikdy neuvidí. „Dělám to hlavně kvůli penězům,“ vysvětluje s povzdechem, proč v centru Mostu čeká u náborové maringotky. Lukáš přišel v srpnu o práci a shání rychle novou. Pokud do obří haly u Prahy nastoupí, očekává šestnáct nebo sedmnáct tisíc čistého. „Pro svobodného nic moc, takže si asi najdu ještě něco bokem,“ svěřuje se. Za prací chce dojíždět. Jak vše zvládne, neví. „Kdybych měl rodinu, bylo by to horší,“ dodává.

Přesto je na tom lépe než nezaměstnaní před pěti lety. Práce je víc a lidí bez ní méně. Úřad práce v okresu Most evidoval v roce 2012 téměř deset tisíc uchazečů o zaměstnání, teď jich je 6 600. Počet volných míst vzrostl z pár stovek na 1 400. Výkonnější ekonomika rozhýbala pracovní trh v celém Ústeckém kraji. „Meziměsíční pokles uchazečů o zaměstnání jsme zaznamenali ve všech okresech,“ potvrdil pozitivní trend analytik úřadu práce Michal Tuček.

Oživení zájmu o nové investice a pracovní sílu oznámila také mostecká radnice. Americká společnost Atlas Box & Crating hodlá postavit v městské průmyslové zóně Joseph malou fabriku na obaly z recyklovaného materiálu. „Doufáme, že jednání budou úspěšná,“ řekl náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol. Mostecké zastupitelstvo už schválilo prodej pozemků dceřiné firmě investora. Pokud transakci dotáhnou do konce, Most utrží za území zhruba 24 milionů korun a v první etapě vznikne třicet nových pracovních míst. Společnost má koupit pro továrničku 3,5 hektaru a k tomu si rezervovat podobný sousední pozemek pro budoucí expanzi. Atlas Box je významným dodavatelem továrny na svíčky Yankee Candle, která v zóně vyrábí od prosince. Loni se v zóně rozhodly usídlit čtyři nové firmy.

Šancí na práci je víc

Kdo hledá práci, nebo uvažujete o jiné, dostane šanci také od několika českých a německých veřejných institucí. Ty do Mostu pozvou zástupce zaměstnavatelů z různých oborů z Mostecka, Lounska, Chomutovska, saského příhraničí a dalších oblastí Německa či Rakouska. Akce s názvem Interregionální burza pracovních příležitostí a vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 21. září od 10 do 15 hodin v kulturním domě Repre. Setkání je určené pro nezaměstnané, odborníky, absolventy, studenty i učně. Pořadatelé, úřady práce z ČR a Saska a přeshraniční organizace EURES-TriRegio, doporučují zájemcům, aby si vzali životopis s fotkou.

Nejžádanějšími profesemi v Německu jsou například prodavači v prodejnách, opraváři strojů, pomocní dělníci, ošetřovatelky a řidiči kamionů.

Nezaměstnanost na Mostecku a v sousedních okresech zůstává vyšší než republikový průměr (4 %). Nejhůře jsou na tom okresy Most (8,7 %) a Ústí nad Labem (7,2 %). Nejlepší situace je v okresech Teplice (4,8 %) a Litoměřice (4,3 %). Nejvyšší nezaměstnanost v ČR má okres Karviná (9,3 %), nejnižší Rychnov nad Kněžnou (1,3 %) a Praha - východ (1,5 %).



Vyšší zaměstnanost pomohla k růstu průměrné hrubé měsíční mzdy, která v Ústeckém kraji za rok stoupla o 2 022 korun na 26 875 korun. Kdo na ně nedosáhne, tomu má pomoci alespoň zvýšení minimální mzdy ze současných 11 000 korun na 12 200 korun od ledna 2018. „Pracovat se musí vyplatit,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.