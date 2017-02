V nemocnici využijí kinosál

Litoměřice – Naděje na záchranu první hokejové ligy stále žije! Mostečtí hokejisté totiž v úvodním kole play out slavili vítězství v Litoměřicích 5:3. Jenže to samé se podařilo konkurentovi z Kadaně na ledě v Havířově, kde Trhači dostáli svému jménu a rozcupovali domácí 3:0. Mezi oběma severočeskými celky tak zůstává třináctibodový rozdíl. V play out se hraje v pěti zápasech ještě o patnáct bodů. Veledůležitý tak bude středeční duel, kdy Most doma hostí právě Kadaň.