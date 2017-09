Někdo v Mostě zapálil další tři plastové kontejnery

Most - Po týden staré smolné porážce v úvodním kole třetího ročníku Superligy malého fotbalu, ve kterém Most podlehl na hřišti Olomouce, přivítal doma silné Blanensko. To na hřišti 11. ZŠ Most nastoupilo ve značně oslabené sestavě, když v důsledku několika na poslední chvíli zaslaných omluvenek muselo hrát s pouze jediným hráčem na střídání. A právě tento fakt ve spojení s velmi dobrým výkonem domácích nakonec hostům zlomil vaz.