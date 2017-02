Nejúspěšnějším sportovcem Mostecka je triatlonista Jakub Langhammer

Most /FOTOGALERIE/ – Loni ho čtenáři pasovali na bronzovou příčku, letos už vystoupal na vrchol. Triatlonista Jakub Langhammer ovládl anketu Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 2016. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pondělí večer v mosteckém divadle.

Za litvínovského triatleta převzal cenu tatínek Tomáš. Jakub Langhammer totiž od srpna minulého roku žije a trénuje v Austrálii, kde také zaznamenal životní výsledek při mistrovství světa, kde ve své kategorii skončil sedmý. Ze závodů světové série Ironman 70,3 vozil Langhammer loni medaile.

Město Litvínov bylo v roce 2016 úspěšným „dodavatelem" skvělých sportovců, protože hned za Jakubem Langhammerem skončili hokejisté Viktor Hübl a František Lukeš. Do desítky nejlepších proklouzl i hokejový benjamínek Kristian Reichel, který v době galavečera bojoval úspěšně za Most v zápase proti pražské Slavii.

Hokejová Verva ovládla v naší anketě i kategorii dospělých kolektivů, kde hned za ní skončili hráči malé kopané z Gamblers Most, kteří zažili loni neskutečnou sezonu a o jejich úspěších jsme mnohokrát psali. Trojku nejlepších pak uzavřely oblíbené mostecké házenkářky.

V kategorii mládeže si zaslouženě došla pro nejlepší ocenění litvínovská plavkyně Kamila Javorková, která na loňském mistrovství republiky v Trutnově vybojovala čtyři mistrovské tituly, stříbro a bronz.

Kompletní pořadí v kategoriích:

Jednotlivci – dospělí:

1. Jakub Langhammer (triatlon)

2. Viktor Hübl (hokej)

3. František Lukeš (hokej)

4. Ondřej Bíro (malá kopaná)

5. David Macko (malá kopaná)

6. Markéta Jeřábková (házená)

7. Kristian Reichel (hokej)

8. Petra Růčková (házená)

9. Michal Macháček (malá kopaná)

10. Matěj Koudelka (malá kopaná)

Dospělí – kolektivy:

1. HC Verva Litvínov (hokej)

2. Gamblers Most (malá kopaná)

3. DHK Baník Most (házená)

Jednotlivci – mládež:

1. Kamila Javorková (plavání)

2. František Kordík (krasobruslení)

3. Mia Holčáková, Pavlína Černá a Aneta Lejčková (tancování)

4. Kateřina Burdová (twirling)

5. Michal Chludil (box)

6. Vladimír Veverka (šachy)

7. David Smrček (karate)

8. Tereza Lišková (fotbal)

9. Markéta Kohoutová (badminton)

10. Dominik Štěpánek (box)

Mládež – kolektivy:

1. Krasobruslení Most

2. DHK Baník Most (házená)

3. Plavání Litvínov

4. BK Baník Most (box)

5. Taneční studio Kamily Hlaváčikové

Sportovec senior:

1. Ivo Řezáč (atletika)

Trenér/ka:

1. Michaela Smolková a Jana Nová (krasobruslení):

Hvězda deníku: Viktor Hübl (hokej)

LETOŠNÍ ANKETA

V letošní anketě Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 2016 hlasovalo celkem 1 564 lidí. Do redakce posílali vyplněné kupony nebo k hlasování využili internet. Sčítání hlasů a stanovení žebříčku NEJ sportovců nám v redakci trvalo zhruba den.