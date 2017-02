Náledí na silnicích způsobilo třetinu nehod

Ústí nad Labem, Varnsdorf /ROZHOVOR/ – Dvakrát jsem se dotkl osudů dětských hereckých hvězd. To když se Michal Dymek, rošťák Tomáš z filmu Páni kluci, vrátil do Zubnic. A nyní, když se osud pohřešované dvanáctileté Patricie Michaely Muzikářové propojil s osudem Michaely Kudláčkové (ročník 1968), dětské hvězdy 80. let.