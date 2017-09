MHD je lepší než auto, přesvědčuje řidiče nová kampaň na Mostecku

Most, Litvínov /ANKETA/ - Dopravní podnik láká do autobusů a tramvají lidi, kteří MHD neznají.

Mostecká MHD s novou kampaní na podporu cestování tramvajemi a autobusyFoto: Deník/Martin Vokurka

Pro 37letého Tomáše z Mostu je auto nezbytné jako pro Mongola kůň. Bez něj by nemohl fungovat. „Auto mám na všechno, hlavně na cestu do práce. Dělám od dvou hodin ráno a nevím o tom, že by v tu dobu jezdil nějaký autobus nebo tramvaj,“ říká zaměstnanec výrobny lahůdek. I kdyby se mu MHD přizpůsobila, volil by auto. Za dvacet let s ním už srostl.

Motoristé jako Tomáš jsou pro Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova tvrdým oříškem. Dopravce je začal oslovovat v kampani Máte Hromadu Důvodů, zkráceně MHD. Reklamou v ulicích chce řidiče osobních aut přimět, aby jezdili městskou hromadnou dopravou. Dopravce na Mostecku je jedním z osmnácti dopravních podniků v ČR, které společnou kampaň spustily.

„MHD je podle nás spolehlivá, chytrá, zdravější, rychlá, bezpečnější, pohodlná a vyplatí se,“ tvrdí ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Agitace skončí v květnu příštího roku. Její hlavní část potrvá do listopadu. V Mostě navazuje na jarní kampaň Nechte auto doma.

Podle Dunovského je hlavním cílem přesvědčit obyvatele, kteří dosud MHD nevyužívají, aby poznali její výhody. Dopravce například argumentuje tím, že co do nehodovosti jsou autobusy a tramvaje bezpečnější než auta a motocykly, že kvůli zvýšení ochrany cestujících se do nových vozidel instalují kamerové systémy a že jim pomáhá i elektronický informační systém na centrálních zastávkách. „Snažíme se také snižovat stáří vozového parku a zvyšovat kvalitu řízení dopravy. Je možné, že mnozí obyvatelé Mostecka ani nevědí, co všechno se v naší MHD mění,“ dodává Dunovský.

„S autem jsou zbytečné výdaje,“ říká na autobusové zastávce 60letá Marie z Mostu. MHD je podle ní úspornější, ale ne rychlejší. „Lidé dnes pospíchají, a proto mají auta,“ míní.

V Mostě i Litvínově počet aut meziročně stoupá. V Mostě jich v roce 2009 bylo na 1000 obyvatel 362, letos už 419. „Růst bude pokračovat po vzoru vyspělých zemí,“ předpokládá dopravní inženýr Pavel Roháč, který městům pomáhá vytvořit na léta 2018 až 2030 udržitelný model dopravy s upřednostňováním MHD a podporou cyklistiky a chůze. Nedávný průzkum totiž prokázal i neefektivní obsazenost aut, v průměru 1,3 osob na jízdu.

Dopravní podnik má podporu mostecké radnice, která letos dává desítky milionů korun do oprav poškozených silnic. Více se hovoří také o znečištění z bujícího automobilismu.

Jeden městský autobus Sor City dokáže přepravit až 98 cestujících. Kdyby jeli jako řidiči auty, ta by zaplnila celé 1. náměstí. „Tím, že řidiči vymění auto za MHD, se nejen vyhnou problémům s parkováním, ale také ulehčí denně městu o emise a hluk,“ upozorňuje radnice na svém webu.

Máte Hromadu DůvodůKampaň zastřešilo Sdružení dopravních podniků, největší organizace provozovatelů městské hromadné dopravy v České republice. Vozidla všech členských dopravních podniků ročně ujedou více než 318 milionů kilometrů a přepraví 2,4 miliardy cestujících.



Podle odborníků Most a Litvínov města čelí třem hrozbám:

1. růst intenzity automobilové dopravy v důsledku hospodářské konjunktury, která zatíží nepřipravené dopravní systémy ve městech i mimo ně (růst poptávky po nákladní dopravě a finanční dostupnosti individuální automobilové dopravy)

2. snížení využívání MHD občany v důsledku nespokojenosti (např. vysoké jízdné, přeplněné spoje, nevhodná linkotvorba)

3. nárůst podílu individuální automobilové dopravy na úkor dopravy veřejné, zhoršení kvality života ve městě z důvodu negativních dopadů automobilové dopravy (emise, hluk, zahlcení veřejného prostoru infrastrukturou pro dopravu v klidu)



Proto vzniká Plán udržitelné městské mobility pro Most i Litvínov, který navrhne úpravy v dopravě. Cílem je, aby více vyhovovala lidem, firmám i ekologii. Města chtějí udržet vysoký podíl MHD v přepravě lidí a přednostně řešit zvýšení její kvality, spolehlivosti, pohodlí, bezpečnosti a cestovní rychlosti. Podpora pohybu pěšky a veřejnou dopravou se má nadřadit požadavkům automobilové dopravy v místech, kde není možný rovnocenný rozvoj všech druhů dopravy. Podrobné návrhy změn úřady předloží veřejnosti k diskuzi.